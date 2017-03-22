Жилберту Силва с трофеем Кубка конфедераций посетил Новую Зеландию

Сопровождали его экс-футболист сборной Бразилии Жилберту Силва и Иван Вицелич, рекордсмен по числу матчей в составе новозеландской сборной. Оба игрока посетили детскую больницу в Окленде, а также встретились с главным тренером сборной Новой Зеландии Энтони Хадсоном и одним из самых молодых футболистов национальной команды Клейтоном Льюисом.

Новая Зеландия примет участие в Кубке конфедераций-2017 и сыграет в одной группе с Россией, Мексикой и Португалией.

— Нам предстоит играть с лучшими из лучших, — сказал Вицелич. — Чтобы просто попасть на турнир, нужно выиграть континентальное первенство, так что нам будут противостоять действительно сильнейшие сборные мира.