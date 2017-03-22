Жилберту Силва с трофеем Кубка конфедераций посетил Новую Зеландию
Трофей Кубка конфедераций-2017 приехал в Новую Зеландию, сообщает официальный сайт ФИФА.
Сопровождали его
Новая Зеландия примет участие в Кубке конфедераций-2017 и сыграет в одной группе с Россией, Мексикой и Португалией.
— Нам предстоит играть с лучшими из лучших, — сказал Вицелич. — Чтобы просто попасть на турнир, нужно выиграть континентальное первенство, так что нам будут противостоять действительно сильнейшие сборные мира.
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