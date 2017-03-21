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21 марта 2017, 22:55 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Матч Кипр — Казахстан обслужат ирландцы

На товарищеском матче национальных сборных Казахстана и Кипра будет работать бригада судей из Ирландии, сообщает Sports.kz со ссылкой на Goal.com.cy.

На товарищеском матче национальных сборных Казахстана и Кипра будет работать бригада судей из Ирландии сообщает Sports.kz со ссылкой на Goal.com.cy. Увеличить
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Главным арбитром на эту игру назначен Роберт Харви. Ассистировать ему будут Роберт Кларк и Уэйн Макдоннелл. Резервный судья — киприот Лукас Сотириу.

Матч Кипр — Казахстан состоится 22 марта на стадионе «Антонис Пападопулос» в Ларнаке. Начало в 22:00 по астанинскому времени.

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Сегодня в Никосии матчем против сборной Кипра экс-наставник сборной России по футболу Александр Бородюк откроет счет своим матчам, проведенным в качестве главного тренера национальной сборной Казахстана. Это единственная репетиция перед важной игрой квалификации чемпионата мира-2018 — 26 марта казахстанцы сыграют с командой Армении.
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