Матч Кипр — Казахстан обслужат ирландцы
На товарищеском матче национальных сборных Казахстана и Кипра будет работать бригада судей из Ирландии, сообщает Sports.kz со ссылкой на Goal.com.cy.
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Главным арбитром на эту игру назначен Роберт Харви. Ассистировать ему будут Роберт Кларк и Уэйн Макдоннелл. Резервный судья — киприот Лукас Сотириу.
Матч Кипр — Казахстан состоится 22 марта на стадионе «Антонис Пападопулос» в Ларнаке. Начало в 22:00 по астанинскому времени.
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