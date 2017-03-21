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Главным арбитром на эту игру назначен Роберт Харви. Ассистировать ему будут Роберт Кларк и Уэйн Макдоннелл. Резервный судья — киприот Лукас Сотириу.



Матч Кипр — Казахстан состоится 22 марта на стадионе «Антонис Пападопулос» в Ларнаке. Начало в 22:00 по астанинскому времени.