Бородюк дебютирует в роли главного тренера национальной сборной
Сегодня в Никосии матчем против сборной Кипра
экс-наставник сборной России по футболу Александр Бородюк откроет счет своим матчам, проведенным в качестве главного тренера национальной сборной Казахстана. Это единственная репетиция перед важной игрой квалификации чемпионата мира-2018 — 26 марта казахстанцы сыграют с командой Армении.
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В одном из последних интервью, Бородюк подчеркнул: национальной команде Казахстана созданы все условия, а его тренерский штаб трудится в комфортных условиях. Что, естественно, означает: болельщикам стоит ждать определенного результата от работы российского специалиста в отборочной группе ЧМ-2018. Однако местная федерация футбола, заключив контракт с Бородюком сразу на 2 отборочных цикла, поставила перед тренером лишь «задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной, раскрытие местных талантов», что вызвало серьезное раздражение спортивной общественности страны.
Бородюк имел в Казахстане не самую лучшую репутацию, ведь приняв в декабре 2015 году одного из претендентов на медали — алмаатинский «Кайрат», клуб из южной столицы провалил старт в 2016 году (чемпионат в Казахстане проводятся по системе «весна-осень»), и российский специалист был вынужден подать в отставку. Тот неудачный старт горько аукнулся «Кайрату» в конце сезона, когда алмаатинцы так и не смогли догнать забуксовавшую в конце чемпионата «Астану», которая, в итоге, праздновала чемпионство в третий раз подряд. Неудивительно, что когда диктор Центрального стадиона Алматы объявил, что на матче открытия сезона — Суперкубке Казахстана ?2017 присутствует вновь назначенный тренер национальной сборной, зрители матча отреагировали крайне неодобрительно.
Трудно спрогнозировать, как скажется на работе Бородюка в Казахстане и тот факт, что в структуре Федерации футбола Казахстана на позиции технического директора продолжит работу и
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