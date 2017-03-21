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https://sport.mail.ru/news/football-national/29157894/
21 марта 2017, 22:49 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Бородюк дебютирует в роли главного тренера национальной сборной

Сегодня в Никосии матчем против сборной Кипра экс-наставник сборной России по футболу Александр Бородюк откроет счет своим матчам, проведенным в качестве главного тренера национальной сборной Казахстана. Это единственная репетиция перед важной игрой квалификации чемпионата мира-2018 — 26 марта казахстанцы сыграют с командой Армении.

Сегодня в <span class=error>Никосии</span> матчем против сборной Кипра <nobr>экс-наставник</nobr> сборной России по футболу Александр <span class=error>Бородюк</span> откроет счет своим матчам проведенным в качестве главного тренера национальной сборной Казахстана. Это единственная репетиция перед важной игрой квалификации чемпионата мира-2018 — 26 марта <span class=error>казахстанцы</span> сыграют с командой Армении. Увеличить
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В одном из последних интервью, Бородюк подчеркнул: национальной команде Казахстана созданы все условия, а его тренерский штаб трудится в комфортных условиях. Что, естественно, означает: болельщикам стоит ждать определенного результата от работы российского специалиста в отборочной группе ЧМ-2018. Однако местная федерация футбола, заключив контракт с Бородюком сразу на 2 отборочных цикла, поставила перед тренером лишь «задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной, раскрытие местных талантов», что вызвало серьезное раздражение спортивной общественности страны.

Бородюк имел в Казахстане не самую лучшую репутацию, ведь приняв в декабре 2015 году одного из претендентов на медали — алмаатинский «Кайрат», клуб из южной столицы провалил старт в 2016 году (чемпионат в Казахстане проводятся по системе «весна-осень»), и российский специалист был вынужден подать в отставку. Тот неудачный старт горько аукнулся «Кайрату» в конце сезона, когда алмаатинцы так и не смогли догнать забуксовавшую в конце чемпионата «Астану», которая, в итоге, праздновала чемпионство в третий раз подряд. Неудивительно, что когда диктор Центрального стадиона Алматы объявил, что на матче открытия сезона — Суперкубке Казахстана ?2017 присутствует вновь назначенный тренер национальной сборной, зрители матча отреагировали крайне неодобрительно.

Трудно спрогнозировать, как скажется на работе Бородюка в Казахстане и тот факт, что в структуре Федерации футбола Казахстана на позиции технического директора продолжит работу и экс-главный тренер сборной, местный специалист Талгат Байсуфинов. Любая вбудущая неудача Бородюка, равно как и прошлая Байсуфинова, будет вызывать ностальгию по временам Юрия Красножана в сборной Казахстана, который расположил к себе и игроков, и тренеров, и болельщиков, и, что немаловажно, местных журналистов. Многие специалисты считают, что нынешний состав сборной Казахстана, наигранные связки, поставленная игра были привиты сборной Казахстана именно Красножаном.

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