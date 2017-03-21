«Сборной России не хватает Игнашевича и Березуцкого»

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Во вторник, 21 марта, сборная России провела очередную тренировку на поле № 5 Академии ФК «Краснодар» в рамках подготовки к товарищеским матчам против национальной команды Кот-д’Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта).

В ней приняли участие 25 футболистов. Исключение составил уехавший на медобследование в Москву Артем Дзюба, который пропустит ближайшие игры из-за травмы колена. Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, продолжающий восстановление после травмы, в общей группе занимался лишь частично, зато вечером на теоретическом занятии ожидалось появление краснодарцев Федора Смолова и Станислава Крицюка.

А после тренировки состоялось запланированное интервью с Романом Нойштедтером из турецкого «Фенербахче» и Александром Беленовым из «Уфы».

Полузащитник турецкого клуба рассказал о том, что тренерский штаб национальной команды много внимания уделяет тактическим занятиям, а также поведал о том, с кем общается в сборной.

Цитата «Секретов нет. Мы тренируемся, у нас сейчас много тактики, потому что мы редко собираемся вместе. Важно знать, что другие игроки делают на поле, как нам атаковать, как играть в защите.

Это сейчас самое важное и именно этим мы будем заниматься перед двумя ближайшими играми. Чувствую ли, как налаживаются связи с другими членами сборной России? Да, конечно. Насколько налаживаются связи с другими игроками? Я уже не первый раз приезжаю в сборную. Много общаюсь с Головиным, с Федей Смоловым. Его в команде, правда, пока нет. Они нормально меня приняли, поэтому я очень рад, что я сейчас здесь.

Также Нойштедтер отметил, что главный тренер сборной Станислав Черчесов видит его в обороне, а также приоткрыл завесу тайны о тренировочном процессе.

«Где меня видит тренер? В защите. Первые два дня потренировались поспокойнее. Сейчас больше работы над тактикой. Думаю, вечером будет теория, наверное, будем смотреть соперника. Как обстановка в команде? Мы сейчас все приехали из своих клубов, многие играли еще в субботу-воскресенье. Последние два дня мы отдохнули, и сегодня вечером начинается непосредственная подготовка к играм против Кот-д’Ивуара и Бельгии. Я тоже хорошо себя чувствую. За последние четыре недели я сыграл четыре матча. Думаю, для футболиста игровой ритм — самое важное. Игровая практика у меня сейчас есть, поэтому я в хорошем состоянии.

Поинтересовались журналисты и реакцией на вызов Нойштедтера главного тренера «Фенербахче» голландца Дика Адвоката, работавшего с нашей национальной командой в 2010—2012 годах.

«Не сказал ли чего о вызове Дик Адвокат? Нет, ничего, — сказал защитник. — Действительно ли он собирается летом уходить? Мы сами прочли об этом в газетах. Мол, заканчивает свою карьеру. Я его после этого еще не видел».

Затем к журналистам вышел вратарь Александр Беленов. Он подтвердил слова Романа об упоре на тактику на тренировках, а также рассказал о том, что пенальти пока не отрабатывались.

«На сегодняшней тренировке мы отрабатывали игровые моменты, плюс была тактика. Так что все в рабочем режиме, готовимся к игре».

В нынешнем сезоне Беленов парировал четыре удара с 11-метровой отметки, повторив таким образом рекорд чемпионата. Конечно, журналисты поинтересовались у Беленова о том не отрабатывались ли на тренировке сборной России этот элемент.

«Нет. Пенальти не пробивали. Надеюсь, в этом нужды и не будет. Как отношусь к тому, что регулярно попадаю в различные символические сборные по итогам туров? Ребята в команде напоминают, шутят надо мной. Но вообще спокойно отношусь к этому. Радует, что у меня что-то получается, не зря играю в футбол. Стал ли вызов в сборную сюрпризом? Я неоднократно говорил: пока играю в футбол, я всегда буду мечтать о сборной. Это цель любого амбициозного футболиста.

С 2011-го по 2016 год Беленов провел в краснодарской «Кубани», поэтому приезд в составе национальной команды в этот город воспринял особенно тепло.

«Можно сказать, Краснодар — мой второй дом. Поэтому приезжаю сюда всегда с радостью. У меня здесь много знакомых, друзей. Отношение к Краснодару у меня только положительное. Экскурсий для партнеров не проводил. Нам же не нельзя из отеля выходить. А так я бы с удовольствие провел. Но вообще мы сюда не на экскурсию приехали, а защищать честь страны — надо выиграть матч.

В заключение журналисты расспросили Беленова о перспективах принять участие в ближайших матчах, а также рассказал об отношениях во вратарской тройке.

Цитата «С Черчесвым по поводу того, даст ли он сыграть, разговора не было. Тут бессмысленно что-то такое говорить. Каждый, кто сюда приезжает, должен быть готов выйти на поле в любое время.

Какие отношения внутри вратарской тройки? Нормальные, рабочие (улыбается). Мы, в принципе, друг друга знаем, поэтому никаких проблем. О чем общаемся с партнерами по команде? Как и обычные люди, о каких-то житейских моментах. В основном это шутки, футбол, ничего особенного.

Также с прессой пообщался полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов. Он рассказал о том, что команде не хватает завершивших карьеру в сборной Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого.

«Я видел их в команде на протяжении долгого времени. Сейчас не то чтобы непривычно, я отдаю себе отчет, что время идет. Наверное, пришло время и для Сергея после Евро, и вот теперь для Василия, это их право. Конечно же, их не хватает, особенно Васи: вы же знаете, какой он и вне поля, — цитирует Самедова ТАСС. — Частичка той сборной ушла, да, но пришли новые ребята, это необратимый процесс. Кто должен быть новым лидером команды? Мы тут переговорили: самый старший — Жирков (ему 33 года — прим. «Газеты.Ru»), я — на втором месте. Грустно, но это жизнь. Нормально все, надо в первую очередь показывать на футбольном поле, чтобы молодые парни видели.

Также крайний полузащитник поделился мнением о сборной Кот-д’Ивуара, с которой россиянам предстоит сразиться в первом контрольном матче 24 марта.

«Тренерский штаб покажет, как мы будем действовать, что будем пробовать. Как я понимаю, ивуарийцы более или менее похожи на сборную Ганы; в любом случае, крепкая африканская сборная, хороший спарринг.

А 28 марта россиянам предстоит сразиться с командой Бельгии. Эта футбольный матч станет первым, который пройдет на сочинском стадионе «Фишт».

«Есть понимание того, что все эти ребята играют в топовых чемпионатах. Футбол сейчас очень интенсивный, силовой, я бы даже так сказал. Тем более большинство из них играют в Англии, у них с точки зрения «физики» тяжелый чемпионат. Хочется посмотреть, как ты будешь выглядеть на их фоне, все-таки сборная у них топовая и собраны в ней очень сильные игроки. После ЧМ-2014 я считал их одними из фаворитов Евро-2016, но, к сожалению, что-то не получилось. Такие футболисты, как у сборной Бельгии, в первую очередь, сильны индивидуально. Ну, а если взять ту игру, нам удавалось их сдерживать. Мы неплохо провели тот матч, на самом деле, могли забить, но в концовке пропустили. По индивидуальностям, это, конечно, высочайший уровень.

А новичок национальной команды Марио Фернандес рассказал о своих впечатлениях от первых дней в команде Станислава Черчесова.

«Я впервые в расположении команды, и у меня самые хорошие впечатления от первых дней, меня очень хорошо приняли. Меня все устраивает, и я просто счастлив. С Черчесовым раньше встречался, сейчас мы пока предметно не говорили. Просто спросил меня о семье, впечатлениях, делах и работе на тренировках. О моей роли в команде или позиции речи не шло.

Отметим, что матч со сборной России станет для нового главного тренера национальной команды Кот-д’Ивуара Марка Вильмотса первым на этом посту. Любопытно, что последним местом его работы была команда Бельгии.