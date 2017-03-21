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21 марта 2017, 20:46 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Дибала пропустит ближайшие игры сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала, который из-за повреждения не смог доиграть первый тайм матча 29-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Ювентус» (0:1), пропустит ближайшие встречи национальной команды из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.

Форвард досрочно покинет расположение сборной и будет восстанавливаться от мышечного повреждения в «Ювентусе». Пауло не сможет принять участие в матчах отборочного турнира ЧМ-2018 сборной Аргентины против команд Чили и Боливии, которые состоятся 24 и 28 марта соответственно. Однако есть вероятность, что он выйдет на поле в игре 30-го тура Серии А «Наполи» — «Ювентус» (2 апреля).

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