Лёв: У сборной Англии сейчас переходный период, она меняется
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Англии, который пройдёт 22 марта.
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«Все понимают, что у сборной Англии переходный период. Их тренер (Гарет Саутгейт. — Прим. “Чемпионата”) пообещал играть в более современный футбол, в большей степени ориентироваться на владение мячом.
У Англии есть футболисты прекрасного индивидуального уровня. Они очень быстры и готовы рисковать на поле. Если выделять
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