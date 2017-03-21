Лёв: У сборной Англии сейчас переходный период, она меняется

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«Все понимают, что у сборной Англии переходный период. Их тренер (Гарет Саутгейт. — Прим. “Чемпионата”) пообещал играть в более современный футбол, в большей степени ориентироваться на владение мячом.



У Англии есть футболисты прекрасного индивидуального уровня. Они очень быстры и готовы рисковать на поле. Если выделять какую-то одну черту этой сборной, скажу, что они являются командой, которая меняется», — цитирует Лёва ITV.