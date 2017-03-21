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21 марта 2017, 20:14 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Лёв: У сборной Англии сейчас переходный период, она меняется

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Англии, который пройдёт 22 марта.

Главный тренер сборной Германии Йоахим <span class=error>Лёв</span> поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Англии который пройдёт 22 марта. Увеличить
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«Все понимают, что у сборной Англии переходный период. Их тренер (Гарет Саутгейт. — Прим. “Чемпионата”) пообещал играть в более современный футбол, в большей степени ориентироваться на владение мячом.

У Англии есть футболисты прекрасного индивидуального уровня. Они очень быстры и готовы рисковать на поле. Если выделять какую-то одну черту этой сборной, скажу, что они являются командой, которая меняется», — цитирует Лёва ITV.

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