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21 марта 2017, 20:04 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Андреас Макрис: Мы добьемся хорошего результата в матче с Казахстаном

Нападающий сборной Кипра Андреас Макрис на пресс-конференции прокомментировал предстоящий товарищеский матч с командой Казахстана, сообщает Sports.kz.

Нападающий сборной Кипра <span class=error>Андреас</span> <span class=error>Макрис</span> на <nobr>пресс-конференции</nobr> прокомментировал предстоящий товарищеский матч с командой Казахстана сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Каждый футболист старается проявить себя в национальной сборной. Матч с Казахстаном — хорошая возможность для этого. В Ларнаке много людей ходит на футбол, и завтра они придут на стадион, чтобы увидеть матч сборной. Болельщики помогут нам. Уверен, мы добьемся хорошего результата, — подчеркнул Макрис.

Матч Кипр — Казахстан состоится 22 марта на стадионе «Антонис Пападопулос» в Ларнаке. Начало в 22:00 по астанинскому времени.

Отметим, что на этот матч действительно может прийти много людей, поскольку Футбольная ассоциация Кипра установила минимальную цену на билет — 1 евро.

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