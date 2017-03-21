Андреас Макрис: Мы добьемся хорошего результата в матче с Казахстаном

— Каждый футболист старается проявить себя в национальной сборной. Матч с Казахстаном — хорошая возможность для этого. В Ларнаке много людей ходит на футбол, и завтра они придут на стадион, чтобы увидеть матч сборной. Болельщики помогут нам. Уверен, мы добьемся хорошего результата, — подчеркнул Макрис.



Матч Кипр — Казахстан состоится 22 марта на стадионе «Антонис Пападопулос» в Ларнаке. Начало в 22:00 по астанинскому времени.



Отметим, что на этот матч действительно может прийти много людей, поскольку Футбольная ассоциация Кипра установила минимальную цену на билет — 1 евро.