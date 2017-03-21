Андреас Макрис: Мы добьемся хорошего результата в матче с Казахстаном
Нападающий сборной Кипра Андреас Макрис на
пресс-конференции прокомментировал предстоящий товарищеский матч с командой Казахстана, сообщает Sports.kz.
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— Каждый футболист старается проявить себя в национальной сборной. Матч с Казахстаном — хорошая возможность для этого. В Ларнаке много людей ходит на футбол, и завтра они придут на стадион, чтобы увидеть матч сборной. Болельщики помогут нам. Уверен, мы добьемся хорошего результата, — подчеркнул Макрис.
Матч Кипр — Казахстан состоится 22 марта на стадионе «Антонис Пападопулос» в Ларнаке. Начало в 22:00 по астанинскому времени.
Отметим, что на этот матч действительно может прийти много людей, поскольку Футбольная ассоциация Кипра установила минимальную цену на билет — 1 евро.
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