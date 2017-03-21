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21 марта 2017, 15:58 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Лихачев: Бывший игрок сборной России Сычев адаптируется к пляжному футболу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев заявил, что экс-форвард сборной России по футболу Дмитрий Сычев проходит адаптацию к новому для себя виду спорта.

<em>С. -ПЕТЕРБУРГ 21 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Тарас <span class=error>Барабаш</span>. </em>Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил <span class=error>Лихачев</span> заявил что <nobr>экс-форвард</nobr> сборной России по футболу Дмитрий <span class=error>Сычев</span> проходит адаптацию к новому для себя виду спорта. Увеличить
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Сычев в 2015 году после истечения срока контракта покинул московский «Локомотив». При этом в последние годы пребывания в стане «красно-зеленых» он не проходил в «основу» и выступал на правах аренды за минское «Динамо», нижегородскую «Волгу» и казахстанский «Окжетпес». В конце февраля 33-летний футболист тренировался в составе пляжного «Локомотива», а 9 марта Сычев сыграл за железнодорожников в товарищеском матче против «Спартака».

«Буквально в пятницу мы играли контрольный матч в Москве в новом манеже, построенном не так давно. Дмитрий был в составе железнодорожников, выступал против нас. Понятно, что сейчас он находится в периоде адаптации к новому виду футбола. Старается прогрессировать. Пока делает первые шаги, тем не менее его класс очевиден. Думаю, что при должном отношении он может стать заметной фигурой в российском пляжном футболе», — сказал Лихачев журналистам во время пресс-конференции в Санкт-Петербурге.
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