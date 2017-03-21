«Много общаюсь с Головой». Как готовится сборная России
Акинфеев — в общей группе, Нойштедтер играет в стенку с манекеном, а ступеньки ведут в тупик — репортаж из Краснодара.
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Вчерашнее занятие Станислав Черчесов отказался называть тренировкой. Если так, то сегодня игроки провели первую полноценную тренировку перед товарищескими матчами со сборными Кот-д’Ивуара и Бельгии. Команда Черчесова работает в академии «Краснодара» — сбоку от одноименного стадиона.
Эта чистая футуристическая территория кажется райским оазисом. Особенно на фоне остального города, который местами выглядит весьма грязным на фоне строек и дождей. Нужно очень постараться, чтобы найти
Про архитектурную грацию академии и стадиона уже, кажется, давно рассказали, но что еще радует — все юные воспитании здороваются с
К занятиям в общей группе вернулся Акинфеев. Как и сообщал «Чемпионат», у голкипера ЦСКА не было серьезной травмы, а лишь небольшое повреждение. Дзюба еще вчера вечером уехал из Краснодара в Москву на обследование. По нашей информации, нападающий уже не появится на этом сборе национальной команды. В общей группе утром отсутствовали Крицюк и Смолов. Ожидается, что вечером они присоединятся к занятию по теории.
Утренняя тренировка была частично открыта для журналистов. Так что удалось снять несколько кадров. Игра Дзагоева пяткой на замедленном повторе смотрится божественно. Почти как и перепасовка Нойштедтера с манекеном.
После тренировки к журналистам вышли два футболиста. Первым пообщался как раз Роман Нойштедтер:
— Журналистам разрешили присутствовать на первой части тренировки. Откройте секрет, что было во второй?
— Секретов нет. Мы много занимаемся тактикой, потому что не часто работаем вместе. Важно знать, как действуют другие игроки, как нам вместе атаковать, как обороняться. Это главное, чем мы будем заниматься перед двумя контрольными матчами.
— Насколько налаживаются связи с другими игроками?
— Я уже не первый раз приезжаю в сборную. Много общаюсь с Головой (Головиным — прим. «Чемпионат»). Еще с Федей Смоловым, но его сейчас не было на тренировке. В сборной меня все хорошо приняли.
— Вы можете играть в центре защиты и на позиции опорного. Где вас видит тренер?
— В защите.
— В каком состоянии сейчас находятся игроки сборной?
— Многие играли в субботу и воскресенье, так что первые два дня немного отдохнули. Лично я за последние 4 недели провел 4 матча. Игровой ритм — это самое важное для футболиста, так что я в хорошем состоянии.
— Ваш тренер в «Фенербахче» — Дик Адвокат — раньше руководил нашей сборной. Он вам
— Вроде нет (смеется — Прим. «Чемпионат»).
— Адвокат действительно собирается завершать карьеру?
— Игрокам он ничего не сообщал. Мы сами узнали из газет, что он летом заканчивает.
Вслед за Нойштедтером к журналистам вышел Александр Беленов, который последнее время показывает отличную игру в РФПЛ.
— В этом сезоне вы отбили четыре пенальти, повторив рекорд чемпионата. Этот компонент сегодня на тренировках не отрабатывали?
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— В этом сезоне вы регулярно попадаете в символические сборные тура. Вы ведь в курсе об этом?
— Ребята мне напоминают. Шутят надо мной. Вообще спокойно отношусь к попаданию в символические сборные. Значит, у меня
— На фоне этих результатов вызов в сборную не стал для вас сюрпризом?
— Каково вернуться в Краснодар, где вы пять лет выступали за «Кубань»?
— Этот город — мой второй дом. Всегда рад снова здесь оказаться.
— Экскурсии еще не провели партнерам?
— Нам не нельзя из отеля выходить. А так я бы с удовольствие провел. Но вообще мы сюда приехали не на экскурсии, а защищать честь страны.
— Общались с Черчесвым по поводу того, даст ли он вам сыграть?
— Такого разговора не было. Тут бессмысленно
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