«Много общаюсь с Головой». Как готовится сборная России

Вчерашнее занятие Станислав Черчесов отказался называть тренировкой. Если так, то сегодня игроки провели первую полноценную тренировку перед товарищескими матчами со сборными Кот-д’Ивуара и Бельгии. Команда Черчесова работает в академии «Краснодара» — сбоку от одноименного стадиона.



Эта чистая футуристическая территория кажется райским оазисом. Особенно на фоне остального города, который местами выглядит весьма грязным на фоне строек и дождей. Нужно очень постараться, чтобы найти какие-то недочеты в академии «Краснодара», но обойдя ее кругом, все-таки удается обнаружить одну мелочь — ступеньки, которые почему-то упираются в газон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вроде по газону ходить нежелательно. В таком случае это тупик. <a href="https://t.co/ixWUNTFvPA">pic.twitter.com/ixWUNTFvPA</a></p>— Telingater (@gtelingater) <a href="https://twitter.com/gtelingater/status/844132011661058048">21 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Про архитектурную грацию академии и стадиона уже, кажется, давно рассказали, но что еще радует — все юные воспитании здороваются с гостями-журналистами. Мелочь, но показательная. А тут все проговаривается до мелочей. Так что условия у сборной отличные.



К занятиям в общей группе вернулся Акинфеев. Как и сообщал «Чемпионат», у голкипера ЦСКА не было серьезной травмы, а лишь небольшое повреждение. Дзюба еще вчера вечером уехал из Краснодара в Москву на обследование. По нашей информации, нападающий уже не появится на этом сборе национальной команды. В общей группе утром отсутствовали Крицюк и Смолов. Ожидается, что вечером они присоединятся к занятию по теории.



Утренняя тренировка была частично открыта для журналистов. Так что удалось снять несколько кадров. Игра Дзагоева пяткой на замедленном повторе смотрится божественно. Почти как и перепасовка Нойштедтера с манекеном.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Пятка Дзагоева, левая Самедова и перепасовка Нойштедтера с манекеном. <a href="https://t.co/M1e6sIkUlw">pic.twitter.com/M1e6sIkUlw</a></p>— Telingater (@gtelingater) <a href="https://twitter.com/gtelingater/status/844148079733456896">21 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



После тренировки к журналистам вышли два футболиста. Первым пообщался как раз Роман Нойштедтер:



— Журналистам разрешили присутствовать на первой части тренировки. Откройте секрет, что было во второй?

— Секретов нет. Мы много занимаемся тактикой, потому что не часто работаем вместе. Важно знать, как действуют другие игроки, как нам вместе атаковать, как обороняться. Это главное, чем мы будем заниматься перед двумя контрольными матчами.



— Насколько налаживаются связи с другими игроками?

— Я уже не первый раз приезжаю в сборную. Много общаюсь с Головой (Головиным — прим. «Чемпионат»). Еще с Федей Смоловым, но его сейчас не было на тренировке. В сборной меня все хорошо приняли.



— Вы можете играть в центре защиты и на позиции опорного. Где вас видит тренер?

— В защите.



— В каком состоянии сейчас находятся игроки сборной?

— Многие играли в субботу и воскресенье, так что первые два дня немного отдохнули. Лично я за последние 4 недели провел 4 матча. Игровой ритм — это самое важное для футболиста, так что я в хорошем состоянии.

— Ваш тренер в «Фенербахче» — Дик Адвокат — раньше руководил нашей сборной. Он вам что-то говорил по поводу вызова?

— Вроде нет (смеется — Прим. «Чемпионат»).



— Адвокат действительно собирается завершать карьеру?

— Игрокам он ничего не сообщал. Мы сами узнали из газет, что он летом заканчивает.



Вслед за Нойштедтером к журналистам вышел Александр Беленов, который последнее время показывает отличную игру в РФПЛ.



— В этом сезоне вы отбили четыре пенальти, повторив рекорд чемпионата. Этот компонент сегодня на тренировках не отрабатывали?

— Не-не. Пенальти не отбивали. Надеюсь, в этом и не будет нужды.



— В этом сезоне вы регулярно попадаете в символические сборные тура. Вы ведь в курсе об этом?

— Ребята мне напоминают. Шутят надо мной. Вообще спокойно отношусь к попаданию в символические сборные. Значит, у меня что-то получается. Не зря играю в футбол.



— На фоне этих результатов вызов в сборную не стал для вас сюрпризом?

Цитата — Я неоднократно говорил: пока играю в футбол, я не перестану мечтать о сборной. Это цель любого амбициозного футболиста.



— Каково вернуться в Краснодар, где вы пять лет выступали за «Кубань»?

— Этот город — мой второй дом. Всегда рад снова здесь оказаться.



— Экскурсии еще не провели партнерам?

— Нам не нельзя из отеля выходить. А так я бы с удовольствие провел. Но вообще мы сюда приехали не на экскурсии, а защищать честь страны.