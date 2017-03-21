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https://sport.mail.ru/news/football-national/29152485/
21 марта 2017, 14:46 | Футбол: Сборные | «Вести.Ру»

Работников столичного метро переоденут к Кубку Конфедераций

В Москве представили новую форму сотрудников столичной подземки. Журналистам показали, во что будут одеты машинисты, дежурные по станциям, инспекторы службы безопасности.

В Москве представили новую форму сотрудников столичной подземки. Журналистам показали во что будут одеты машинисты дежурные по станциям инспекторы службы безопасности. Новые модели специально разработали в преддверии футбольного Кубка Конфедераций — его матчи пройдут в Москве этим летом. Увеличить
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Новые модели специально разработали в преддверии футбольного Кубка Конфедераций — его матчи пройдут в Москве этим летом.
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