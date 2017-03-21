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21 марта 2017, 14:43 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Игроки сборной России проведут именные дивизионы в рамках фестиваля ДФЛ

В 2017 году международный фестиваль Детской футбольной лиги «Большие звёзды светят малым» продолжит расширять свои границы.

Именные дивизионы пройдут более чем в 70 городах. Некоторые из них впервые на малой родине проведут и игроки сборной России. Игорь Акинфеев устроит футбольный праздник для мальчишек 2008 г. р. в Москве. «Звезда» Романа Зобнина засияет в Тольятти. Дивизион Игоря Смольникова состоится в Каменске-Уральском. Алексей и Антон Миранчуки приглашают всех в станицу Раевская Краснодарского края, а Александр Головин — в Калтан.

Вновь свои соревнования организуют Алан Дзагоев — в Беслане, Юрий Газинский — в Комсомольске-на-Амуре, Денис Глушаков — в Миллерово, Александр Ерохин — в Барнауле, Роман Шишкин — в Воронеже.

Золотой и серебряный призёры отборочных игр получат право в сентябре принять участие во Всероссийском финале, генеральным спонсором которого в 2015 году выступил Александр Кокорин. В 2016-м заключительная стадия соревнований состоялась при поддержке Российского футбольного союза и Росбанка, а спонсором наградной продукции стал Леонид Слуцкий.

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