Игроки сборной России проведут именные дивизионы в рамках фестиваля ДФЛ

Именные дивизионы пройдут более чем в 70 городах. Некоторые из них впервые на малой родине проведут и игроки сборной России. Игорь Акинфеев устроит футбольный праздник для мальчишек 2008 г. р. в Москве. «Звезда» Романа Зобнина засияет в Тольятти. Дивизион Игоря Смольникова состоится в Каменске-Уральском. Алексей и Антон Миранчуки приглашают всех в станицу Раевская Краснодарского края, а Александр Головин — в Калтан.



Вновь свои соревнования организуют Алан Дзагоев — в Беслане, Юрий Газинский — в Комсомольске-на-Амуре, Денис Глушаков — в Миллерово, Александр Ерохин — в Барнауле, Роман Шишкин — в Воронеже.



Золотой и серебряный призёры отборочных игр получат право в сентябре принять участие во Всероссийском финале, генеральным спонсором которого в 2015 году выступил Александр Кокорин. В 2016-м заключительная стадия соревнований состоялась при поддержке Российского футбольного союза и Росбанка, а спонсором наградной продукции стал Леонид Слуцкий.