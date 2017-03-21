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21 марта 2017, 13:56 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Дзюба из-за травмы не сможет вернуться в расположение сборной России

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Артём Дзюба не сможет вернуться в расположение сборной России из-за травмы колена.

Как стало известно Чемпионату нападающий Артём <span class=error>Дзюба</span> не сможет вернуться в расположение сборной России <nobr>из-за </nobr>травмы колена. Увеличить
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20 марта футболист покинул стан национальной команды, которая продолжает подготовку к товарищеским матчам со сборными Кот-д’Ивуара и Бельгии.

21 марта Дзюба прошёл медицинское обследование в Москве, по итогам которого стало понятно, что травма не позволит ему возобновить работу со сборной.

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