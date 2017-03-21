Дзюба из-за травмы не сможет вернуться в расположение сборной России

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20 марта футболист покинул стан национальной команды, которая продолжает подготовку к товарищеским матчам со сборными Кот-д’Ивуара и Бельгии.



21 марта Дзюба прошёл медицинское обследование в Москве, по итогам которого стало понятно, что травма не позволит ему возобновить работу со сборной.