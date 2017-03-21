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21 марта 2017, 13:11 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Нойштедтер: Сборная России много работает над тактикой, налаживаем связи

Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер рассказал, как проходит подготовку национальной команды к контрольным матчам против Кот-д’Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта).

«Секретов нет, просто тренируемся. Много тактики, потому что мы не часто собираемся вместе. Связи налаживаются. Рад что вместе с командой. Где меня видят в сборной? В защите.

Я в хорошем состоянии. Сыграл 4 игры за 4 недели. Решение Адвоката? Об увольнении Адвоката узнал из газет», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Ранее главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат сообщил, что покинет команду по окончании сезона.

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