Нойштедтер: Сборная России много работает над тактикой, налаживаем связи

«Секретов нет, просто тренируемся. Много тактики, потому что мы не часто собираемся вместе. Связи налаживаются. Рад что вместе с командой. Где меня видят в сборной? В защите.



Я в хорошем состоянии. Сыграл 4 игры за 4 недели. Решение Адвоката? Об увольнении Адвоката узнал из газет», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.



Ранее главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат сообщил, что покинет команду по окончании сезона.