Беленов: Показал бы партнёрам Краснодар, но нам нельзя выходить из гостиницы

Сборная России готовится к товарищеским встречам с командами Кот’Д-Ивуара и Бельгии.



«Отрабатывали игровые моменты и тактика. Пенальти не тренировали, надеюсь и не придется их отбивать. Попадание в символические сборные? Ребята напоминают шутят. Сборная — цель любого футболиста.



Каждый должен быть готов выйти. Общаемся среди троих вратарей. У нас рабочие отношения. Хорошо общаемся, знакомы уже. Краснодар для меня не чужой город. Провести экскурсию игрокам? Я бы с удовольствием показал партнерам Краснодар, но нам нельзя выходить из гостиницы», — передаёт слова Беленова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.