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21 марта 2017, 13:10 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Беленов: Показал бы партнёрам Краснодар, но нам нельзя выходить из гостиницы

Вратарь сборной России Александр Беленов рассказал, какие элементы сегодня отрабатывали футболисты национальной команды на тренировке в Краснодаре.

Сборная России готовится к товарищеским встречам с командами Кот’Д-Ивуара и Бельгии.

«Отрабатывали игровые моменты и тактика. Пенальти не тренировали, надеюсь и не придется их отбивать. Попадание в символические сборные? Ребята напоминают шутят. Сборная — цель любого футболиста.

Каждый должен быть готов выйти. Общаемся среди троих вратарей. У нас рабочие отношения. Хорошо общаемся, знакомы уже. Краснодар для меня не чужой город. Провести экскурсию игрокам? Я бы с удовольствием показал партнерам Краснодар, но нам нельзя выходить из гостиницы», — передаёт слова Беленова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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