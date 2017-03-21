РФС реализовал 21 тысячу билетов на матч сборных России и Кот-д’Ивуара

Матч между командами России и Кот-д’Ивуара пройдет в пятницу на стадионе «Краснодар», который вмещает чуть более 34 тысяч зрителей.

«На сегодняшний день продана 21 тысяча билетов. Но время до матча еще есть, и мы рассчитываем, что болельщиков будет больше», — сообщили в пресс-службе.