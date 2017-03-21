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21 марта 2017, 12:45 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

РФС реализовал 21 тысячу билетов на матч сборных России и Кот-д’Ивуара

КРАСНОДАР, 21 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Российский футбольный союз (РФС) реализовал 21 тысячу билетов на товарищеский матч сборных России и Кот-д’Ивуара, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе РФС.

Матч между командами России и Кот-д’Ивуара пройдет в пятницу на стадионе «Краснодар», который вмещает чуть более 34 тысяч зрителей.

«На сегодняшний день продана 21 тысяча билетов. Но время до матча еще есть, и мы рассчитываем, что болельщиков будет больше», — сообщили в пресс-службе.

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