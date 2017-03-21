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21 марта 2017, 12:31 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

РФС: Заявок из Кот-д’Ивуара на билеты на товарищеский матч со сборной РФ не поступало

КРАСНОДАР, 21 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Заявок из Кот-д’Ивуара на билеты на товарищеский матч со сборной России в Российский футбольный союз (РФС) не поступало, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе организации.

Товарищеская игра между командами России и Кот-д’Ивуара пройдет в пятницу, 24 марта, в Краснодаре. Начало матча в 19:00 мск.

«Заявок из Кот-д’Ивуара на билеты (на матч с командой России) в РФС не поступало», — сообщили в пресс-службе организации.

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