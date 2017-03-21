РФС: Заявок из Кот-д’Ивуара на билеты на товарищеский матч со сборной РФ не поступало

Товарищеская игра между командами России и Кот-д’Ивуара пройдет в пятницу, 24 марта, в Краснодаре. Начало матча в 19:00 мск.

«Заявок из Кот-д’Ивуара на билеты (на матч с командой России) в РФС не поступало», — сообщили в пресс-службе организации.