РФС: Заявок из Кот-д’Ивуара на билеты на товарищеский матч со сборной РФ не поступало
КРАСНОДАР, 21 мар —
Р-Спорт, Артем Калинин. Заявок из Кот-д’Ивуара на билеты на товарищеский матч со сборной России в Российский футбольный союз (РФС) не поступало, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе организации.
Товарищеская игра между командами России и Кот-д’Ивуара пройдет в пятницу, 24 марта, в Краснодаре. Начало матча в 19:00 мск.
«Заявок из Кот-д’Ивуара на билеты (на матч с командой России) в РФС не поступало», — сообщили в
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