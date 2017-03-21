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21 марта 2017, 12:28 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Роналду после получения премии: Многие из вас не верили в сборную Португалии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду не скрывал эмоции после того, как удостоился звания лучшего футболиста года в Португалии.

Нападающий мадридского Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> не скрывал эмоции после того как удостоился звания лучшего футболиста года в Португалии. Увеличить
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В сезоне-2015/16 Роналду выиграл со своим клубом Лигу чемпионов, а затем стал чемпионом Европы в составе португальской сборной. Как сообщает AS, на церемонии вручения приза Роналду обратился к присутствующим со следующими словами: «Мне хотелось бы поблагодарить своих партнёров по “Реалу” и национальной команде. 2016 год оказался годом осуществления мечты как в индивидуальном, так и в командном аспектах. Не забываю о том, что многие из вас не верили в сборную Португалии. Мы не были фаворитами, но победили. Это доказывает, что лучшие выигрывают не всегда. Необходима большая работа и отдача».

В финале Евро-2016 португальцы встретились со сборной Франции и сумели победить со счётом 1:0. Гол был забит нападающим Антонио Эдером на 109-й минуте игры.

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Новости Сборных команд

Роналду наудачу не стал трогать Кубок конфедераций и заявил, что хочет его выиграть

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что мечтает выиграть Кубок конфедераций, который пройдет летом в России, но отказался прикасаться к самому трофею, чтобы не спугнуть удачу.
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