Роналду после получения премии: Многие из вас не верили в сборную Португалии

В сезоне-2015/16 Роналду выиграл со своим клубом Лигу чемпионов, а затем стал чемпионом Европы в составе португальской сборной. Как сообщает AS, на церемонии вручения приза Роналду обратился к присутствующим со следующими словами: «Мне хотелось бы поблагодарить своих партнёров по “Реалу” и национальной команде. 2016 год оказался годом осуществления мечты как в индивидуальном, так и в командном аспектах. Не забываю о том, что многие из вас не верили в сборную Португалии. Мы не были фаворитами, но победили. Это доказывает, что лучшие выигрывают не всегда. Необходима большая работа и отдача».



В финале Евро-2016 португальцы встретились со сборной Франции и сумели победить со счётом 1:0. Гол был забит нападающим Антонио Эдером на 109-й минуте игры.