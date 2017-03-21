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21 марта 2017, 11:37 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Акинфеев вернулся в общую группу, Смолова и Крицюка ждут вечером на теории

Сборная России продолжает подготовку к товарищеским матчам с Кот-д’Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта).

Сборная России продолжает подготовку к товарищеским матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта). Увеличить
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Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, голкипер Игорь Акинфеев, повредивший палец в матче против «Терека», тренируется в общей группе.

Раньше всех на базу приехали Денис Глушаков и Максим Канунников, чтобы позаниматься дополнительно перед тренировкой. В расположении сборной нет Фёдора Смолова, Станислава Крицюка и Артёма Дзюбы. Смолова и Крицюка ждут вечером на теории. Дзюба покинул расположение национальной команды накануне.

Ранее вместо травмированного Крицюка в сборную России был вызван Маринато Гилерме.

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КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Товарищеский матч со сборной Бельгии по футболу является отличной возможностью для игроков российской команды оценить свои возможности. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник российской сборной Александр Самедов.
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