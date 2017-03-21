Акинфеев вернулся в общую группу, Смолова и Крицюка ждут вечером на теории

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Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, голкипер Игорь Акинфеев, повредивший палец в матче против «Терека», тренируется в общей группе.



Раньше всех на базу приехали Денис Глушаков и Максим Канунников, чтобы позаниматься дополнительно перед тренировкой. В расположении сборной нет Фёдора Смолова, Станислава Крицюка и Артёма Дзюбы. Смолова и Крицюка ждут вечером на теории. Дзюба покинул расположение национальной команды накануне.



Ранее вместо травмированного Крицюка в сборную России был вызван Маринато Гилерме.