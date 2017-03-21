Самедов: На фоне сборной Бельгии хочется посмотреть, чего стоишь на поле

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Игра с бельгийцами пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт». В понедельник команда под руководством Станислава Черчесова начала сбор в Краснодаре, где 24 марта сыграет со сборной Кот-д’Ивуара на стадионе «Краснодар».

На вопрос об амбициях в предстоящей игре с бельгийцами с учетом класса соперника Самедов ответил: «Есть понимание того, что все эти ребята играют в топовых чемпионатах. Футбол сейчас очень интенсивный, силовой, я бы даже так сказал. Тем более большинство из них играют в Англии, у них с точки зрения “физики” тяжелый чемпионат. Хочется посмотреть, как ты будешь выглядеть на их фоне, все-таки сборная у них топовая и собраны в ней очень сильные игроки».

«После чемпионата мира 2014 года (бельгийцы дошли до четвертьфинала, в котором уступили аргентинцам. — Прим. ТАСС) я считал их одними из фаворитов Евро-2016, но, к сожалению, что-то не получилось (проиграли в четвертьфинале сборной Уэльса. — Прим. ТАСС)», — добавил собеседник ТАСС.

Участия в предстоящей игре не примет атакующий полузащитник английского «Челси» Эден Азар. «Довелось играть против него, понятно, что Азар — суперзвезда. Но там реально топовые игроки, и заменить его есть кем», — считает Самедов.

Матч с бельгийцами на ЧМ провели неплохо

На чемпионате мира 2014 года, который прошел в Бразилии, российская сборная проиграла бельгийцам (0:1) во втором матче группового этапа, что вкупе с ничейными результатами в играх с южнокорейцами (1:1) и алжирцами (1:1) оставили ее на итоговом третьем месте. В матче с бельгийцами Самедов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте.

«Конечно же, если взять результат, да, неприятно. Но все-таки был такой масштаб — сыграть на чемпионате мира в Бразилии с топовой командой на переполненной “Маракане”. Думаю, это останется в памяти на всю жизнь», — признался полузащитник.

На вопрос, насколько велико отличие в уровне сборных Бельгии и России, если принимать в расчет игру на чемпионате мира, собеседник ТАСС ответил: «Такие футболисты, как у сборной Бельгии, в первую очередь, сильны индивидуально. Ну, а если взять ту игру, нам удавалось их сдерживать. Мы неплохо провели тот матч, на самом деле, могли забить, но в концовке пропустили. По индивидуальностям, это, конечно, высочайший уровень».

Приближение Кубка конфедераций чувствую

В составе команды Кот-д’Ивуара не будет ряда лидеров. Сборная провалила выступление на Кубке африканских наций 2017 года, не преодолев групповой этап, после чего в отставку подал главный тренер француз Мишель Дуссье. «Тренерский штаб покажет, что как мы будем действовать, что будем пробовать. Как я понимаю, ивуарийцы более или менее похожи на сборную Ганы (товарищеский матч сборных России и Ганы в сентябре завершился со счетом 1:0. — Прим. ТАСС); в любом случае, крепкая африканская сборная, хороший спарринг», — поделился ожиданиями Самедов.

До Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля, сборная России проведет игры с венграми в Будапеште 5 июня и чилийцами в Москве 9 июня.

«Понятно, что в голове это сидит — до турнира осталось совсем чуть-чуть, — рассказал собеседник ТАСС. — Думаю, для каждого футболиста, и уж точно для сборной России, это турнир с приставкой супер, и когда я слышу, что кто-то привезет не основной состав… Это супертурнир, его приближение сидит в голове, но стараешься гнать эти мысли — есть чемпионат России. Время есть, но его немного».

Команда России выступит в группе А вместе со сборными Португалии, Новой Зеландии и Мексики.