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21 марта 2017, 10:13 | Футбол: Сборные | ТАСС

Самедов: На фоне сборной Бельгии хочется посмотреть, чего стоишь на поле

КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Товарищеский матч со сборной Бельгии по футболу является отличной возможностью для игроков российской команды оценить свои возможности. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник российской сборной Александр Самедов.

Товарищеский матч со сборной Бельгии является отличной возможностью для игроков российской команды оценить свои возможности считает полузащитник Спартака Увеличить
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Игра с бельгийцами пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт». В понедельник команда под руководством Станислава Черчесова начала сбор в Краснодаре, где 24 марта сыграет со сборной Кот-д’Ивуара на стадионе «Краснодар».

На вопрос об амбициях в предстоящей игре с бельгийцами с учетом класса соперника Самедов ответил: «Есть понимание того, что все эти ребята играют в топовых чемпионатах. Футбол сейчас очень интенсивный, силовой, я бы даже так сказал. Тем более большинство из них играют в Англии, у них с точки зрения “физики” тяжелый чемпионат. Хочется посмотреть, как ты будешь выглядеть на их фоне, все-таки сборная у них топовая и собраны в ней очень сильные игроки».

«После чемпионата мира 2014 года (бельгийцы дошли до четвертьфинала, в котором уступили аргентинцам. — Прим. ТАСС) я считал их одними из фаворитов Евро-2016, но, к сожалению, что-то не получилось (проиграли в четвертьфинале сборной Уэльса. — Прим. ТАСС)», — добавил собеседник ТАСС.

Участия в предстоящей игре не примет атакующий полузащитник английского «Челси» Эден Азар. «Довелось играть против него, понятно, что Азар — суперзвезда. Но там реально топовые игроки, и заменить его есть кем», — считает Самедов.

Матч с бельгийцами на ЧМ провели неплохо

На чемпионате мира 2014 года, который прошел в Бразилии, российская сборная проиграла бельгийцам (0:1) во втором матче группового этапа, что вкупе с ничейными результатами в играх с южнокорейцами (1:1) и алжирцами (1:1) оставили ее на итоговом третьем месте. В матче с бельгийцами Самедов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте.

«Конечно же, если взять результат, да, неприятно. Но все-таки был такой масштаб — сыграть на чемпионате мира в Бразилии с топовой командой на переполненной “Маракане”. Думаю, это останется в памяти на всю жизнь», — признался полузащитник.

На вопрос, насколько велико отличие в уровне сборных Бельгии и России, если принимать в расчет игру на чемпионате мира, собеседник ТАСС ответил: «Такие футболисты, как у сборной Бельгии, в первую очередь, сильны индивидуально. Ну, а если взять ту игру, нам удавалось их сдерживать. Мы неплохо провели тот матч, на самом деле, могли забить, но в концовке пропустили. По индивидуальностям, это, конечно, высочайший уровень».

Приближение Кубка конфедераций чувствую

В составе команды Кот-д’Ивуара не будет ряда лидеров. Сборная провалила выступление на Кубке африканских наций 2017 года, не преодолев групповой этап, после чего в отставку подал главный тренер француз Мишель Дуссье. «Тренерский штаб покажет, что как мы будем действовать, что будем пробовать. Как я понимаю, ивуарийцы более или менее похожи на сборную Ганы (товарищеский матч сборных России и Ганы в сентябре завершился со счетом 1:0. — Прим. ТАСС); в любом случае, крепкая африканская сборная, хороший спарринг», — поделился ожиданиями Самедов.

До Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля, сборная России проведет игры с венграми в Будапеште 5 июня и чилийцами в Москве 9 июня.

«Понятно, что в голове это сидит — до турнира осталось совсем чуть-чуть, — рассказал собеседник ТАСС. — Думаю, для каждого футболиста, и уж точно для сборной России, это турнир с приставкой супер, и когда я слышу, что кто-то привезет не основной состав… Это супертурнир, его приближение сидит в голове, но стараешься гнать эти мысли — есть чемпионат России. Время есть, но его немного».

Команда России выступит в группе А вместе со сборными Португалии, Новой Зеландии и Мексики.

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КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Смена поколений в сборной России по футболу — неизбежный процесс, но команде не хватает защитников Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник национальной команды Александр Самедов.
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