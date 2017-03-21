Самедов: Сборной России по футболу не хватает Игнашевича и Березуцкого

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Игнашевич, которому в июле исполнилось 37 лет, в августе 2016-го сказал, что считает нужным уступить место в сборной более молодым, отметив, в то же время, что готов помочь команде в случае необходимости. 34-летний Березуцкий объявил о приостановлении выступлений за сборную в феврале.

«Я видел их в команде на протяжении долгого времени. Сейчас не то чтобы непривычно, я отдаю себе отчет, что время идет. Наверное, пришло время и для Сергея после Евро, и вот теперь для Василия, это их право. Конечно же, их не хватает, особенно Васи: вы же знаете, какой он и вне поля», — признался Самедов.

«Частичка той сборной ушла, да, но пришли новые ребята, это необратимый процесс», — добавил он.

На вопрос о роли лидера в команде 32-летний Самедов ответил: «Мы тут переговорили: самый старший — Жирков (33 года), я — на втором месте. Грустно, но это жизнь. Нормально все, надо в первую очередь показывать на футбольном поле, чтобы молодые парни видели».

Игнашевичу принадлежит рекорд по количеству матчей за сборную России — 119. На счету Березуцкого 101 игра. Российская команда в понедельник начала сбор в Краснодаре, где 24 марта на одноименном стадионе сыграет с ивуарийцами. 28 марта команда Станислава Черчесова померится силами с бельгийцами на стадионе «Фишт» в Сочи.