Что ни вызов, то травма. Почему Дзюба не играет за сборную?

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Нападающий «Зенита» сборной России сегодня пройдет медицинское обследование в Москве, которое ответит на вопрос: поможет ли футболист национальной команде в матчах с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

После чемпионата Европы сборная России провела пять матчей. Артем Дзюба сыграл только в одном из них — дома с Коста-Рикой (3:4), где забил два мяча. Другой наш основной нападающий Федор Смолов принял участие в двух матчах — против Турции (0:0) и Ганы (1:0), на его счету победный гол в ворота африканцев. Вместе с тем в футболках своих клубов в этом сезоне Дзюба выходил на поле 25 раз, Смолов — 22 раза.

Насколько известно, эта ситуация, мягко говоря, вызывает озабоченность у главного тренера сборной Станислава Черчесова. Он не склонен искать заговор и подозревать кого-то в хитрых маневрах, но регулярные эпидемии прямо отражаются на его работе. Только перед последним сбором в ноябре из обоймы вылетело восемь человек. Включая упомянутых Дзюбу и Смолова. То, к чему нехорошая тенденция может привести, Черчесов довольно четко обозначил неделю назад, когда приходил в редакцию «СЭ».

— Наша работа заключается в том, чтобы внимательно наблюдать и изучать возможности игроков, а в «день икс» составить команду из реальных, а не виртуальных футболистов. К сожалению, у нас есть те, кто принимал участие в одном матче из пяти. Если и теперь не сыграют, будет уже один из семи. Команда строится из реальных людей, а не из тех, кто мог бы быть, но сейчас не с нами.

— Нам не нужны «гости» перед большими турнирами, потому что «гость» может оказаться неподготовленным, — добавил также Черчесов.

Разумеется, обстоятельства всякий раз могут быть разными, и пусть футболисты для сборной получаются виртуальными, их повреждения могут быть вполне реальными. К примеру, Смолов недавно получил травму, которая помешала ему сыграть за клуб в важных матчах чемпионата и Лиги Европы. В последний раз Федор выходил на поле 5 марта против «Спартака».

Но у Дзюбы — несколько иная ситуация. Нет, покидая стадион после матча «Зенита» с «Арсеналом», он хромал весьма убедительно, здесь никакой иронии, но игру-то провел целиком. Мирча Луческу заменял других — Кокорина, Данни и Жулиану. Замена Дзюбы с точки зрения главного тренера не была необходимой. Тут, кстати, снова уместно привести слова Черчесова — из того же разговора в редакции «СЭ».

— Осознаю, что у каждой команды свои цели, и состав в любом случае определяет тренер, — говорил тренер сборной. — Мы смотрим, кто как играет, но звонить тренеру и указывать, кого включать в состав, не вправе. К сожалению, иногда случается, что на поле выходят футболисты, не до конца залечившие травмы.

В матчах за сборную такая самоотверженность, разумеется, случается реже. Перед Турцией и Ганой (два первых контрольных матча Черчесова) Дзюба решил себя поберечь, чего и не скрывал. «Думаю, будет правильно, если я позвоню Черчесову и объясню ситуацию, сейчас здоровье важнее », — говорил он.

С Турцией Россия играла 31 августа, с Ганой — 6 сентября. За «Зенит» Дзюба 27 августа провел 75 минут против «Амкара», 11 сентября — всю встречу целиком против тульского «Арсенала».

Приняв участие в матче с Коста-Рикой, Дзюба, как известно, пропустил Катар и Румынию (10 и 15 ноября). За «Зенит» нападающий 6 ноября отыграл 75 минут с «Тереком», 20 ноября — все 90 минут с «Крыльями Советов». А потом еще через четыре дня тайм с «Маккаби». И еще через три — всю игру с «Краснодаром».

Это — те самые факты, которые можно трактовать по-разному, но которые, уверен, приносят много беспокойства тренерскому штабу сборной. До Кубка конфедераций остается три месяца. Это меньше, чем с последнего товарищеского матча с Румынией до грядущего с Кот-д'Ивуаром. Черчесов тем временем по-прежнему не может проверить в деле сильнейших по разным показателям форвардов чемпионата. Он недавно говорил, что хотел бы посмотреть вместе Смолова и Дзюбу, но представьте, за семь месяцев у него не было такой возможности.

Не удивлюсь, если на Кубке конфедераций мы в итоге увидим тех, кто участвовал в жизни сборной реально, а не виртуально. Пусть они и считаются футболистами не такими статусными.

Или Дзюба все-таки поправится?

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.