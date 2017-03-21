Что ни вызов, то травма. Почему Дзюба не играет за сборную?
Поможет ли форвард сборной в матчах с Кот-д’Ивуаром и Бельгией — вопрос открытый.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Нападающий «Зенита» сборной России сегодня пройдет медицинское обследование в Москве, которое ответит на вопрос: поможет ли футболист национальной команде в матчах с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.
После чемпионата Европы сборная России провела пять матчей. Артем Дзюба сыграл только в одном из них — дома с
Насколько известно, эта ситуация, мягко говоря, вызывает озабоченность у главного тренера сборной Станислава Черчесова. Он не склонен искать заговор и подозревать
— Наша работа заключается в том, чтобы внимательно наблюдать и изучать возможности игроков, а в «день икс» составить команду из реальных, а не виртуальных футболистов. К сожалению, у нас есть те, кто принимал участие в одном матче из пяти. Если и теперь не сыграют, будет уже один из семи. Команда строится из реальных людей, а не из тех, кто мог бы быть, но сейчас не с нами.
— Нам не нужны «гости» перед большими турнирами, потому что «гость» может оказаться неподготовленным, — добавил также Черчесов.
Разумеется, обстоятельства всякий раз могут быть разными, и пусть футболисты для сборной получаются виртуальными, их повреждения могут быть вполне реальными. К примеру, Смолов недавно получил травму, которая помешала ему сыграть за клуб в важных матчах чемпионата и Лиги Европы. В последний раз Федор выходил на поле 5 марта против «Спартака».
Но у Дзюбы — несколько иная ситуация. Нет, покидая стадион после матча «Зенита» с «Арсеналом», он хромал весьма убедительно, здесь никакой иронии, но
— Осознаю, что у каждой команды свои цели, и состав в любом случае определяет тренер, — говорил тренер сборной. — Мы смотрим, кто как играет, но звонить тренеру и указывать, кого включать в состав, не вправе. К сожалению, иногда случается, что на поле выходят футболисты, не до конца залечившие травмы.
В матчах за сборную такая самоотверженность, разумеется, случается реже. Перед Турцией и Ганой (два первых контрольных матча Черчесова) Дзюба решил себя поберечь, чего и не скрывал. «Думаю, будет правильно, если я позвоню Черчесову и объясню ситуацию, сейчас здоровье важнее », — говорил он.
С Турцией Россия играла 31 августа, с Ганой — 6 сентября. За «Зенит» Дзюба 27 августа провел 75 минут против «Амкара», 11 сентября — всю встречу целиком против тульского «Арсенала».
Приняв участие в матче с
Это — те самые факты, которые можно трактовать
Не удивлюсь, если на Кубке конфедераций мы в итоге увидим тех, кто участвовал в жизни сборной реально, а не виртуально. Пусть они и считаются футболистами не такими статусными.
Или Дзюба
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
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