Мутко: Крайне сложно будет найти соперника для сборной РФ по футболу в сентябре

Сборная России 24 марта в Краснодаре проведет товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара, а 28 марта в Сочи — с бельгийцами. Перед стартом домашнего Кубка конфедераций россияне 5 июня сыграют в Будапеште с венграми, а 9 июня встретятся с чилийцами в Москве.

«Сейчас сборной предстоит сыграть два серьезных матча, а потом два в июне перед Кубком конфедераций, — сказал Мутко по телефону. — А далее мы работаем. Крайне сложно будет в сентябре (подобрать соперника), потому что практически все континенты играют квалификацию, а в октябре и ноябре проблем для нас не создается, и мы уже ведем переговоры с серьезными сборными. Я говорил, что мы будем делать все, чтобы играть с топовыми сборными, что мы и делаем».

«Для подготовки к чемпионату мира будут создаваться все условия. Все возможное со стороны РФС будет сделано. Конечно, многое будет зависеть от тренера и ребят, насколько они поймут, что за ними страна, болельщики. Это домашний чемпионат мира. Вот от этого многое будет зависеть», — продолжил вице-премьер.

Бразильский защитник Марио Фернандес, выступающий в московском ЦСКА, получил российское гражданство в июле 2016 года и в настоящее время находится на сборе национальной команды. «У Фернандеса в апреле заканчивается так называемый карантин, но в апреле нет игр, а дальше дайте профессионалам разобраться. Но в июне он уже сможет играть за сборную», — добавил Мутко.