Первый день сборной: без Акинфеева и Дзюбы
В понедельник сборная России начала подготовку к контрольным матчам с Кот'д-Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта). Наши корреспонденты провожали команду в Москве и встречали в Краснодаре.
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НЕ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
В аэропорт футболисты, тренеры и персонал сборной России прибыли за 20 минут до вылета в Краснодар, который был намечен на 10.15. Первым в сопровождении помощников в зале появился Станислав Черчесов. Следом на посадку проследовали и игроки — их появление вызвало активность у сотрудников аэровокзала. Например, Игорь Акинфеев осчастливил автографом полицейского, а Денис Глушаков широко улыбался стоявшим неподалеку болельщикам. Команда стремительно проследовала в зону досмотра — там все оказались уже через пять минут после выхода из автобуса.
Столицу сборная покинула не в полном составе. Вратари Беленов и Крицюк, защитик Шишкин, хавбеки Газинский и Ерохин, а также нападающие Канунников, Бухаров, Полоз, Дзюба и Смолов дожидались партнеров уже на месте.
Сергей АСТАХОВ
из Шереметьева.
ТРЕНИРОВКА НА ГЛАЗАХ У ГАЛИЦКОГО
Столица Кубани встретила сборную ветром и дождем. Даже в полдень, когда самолет с национальной командой на борту приземлился в аэропорту Пашковский, в Краснодаре было непривычно холодно. Впрочем, откровением для футболистов это не стало — после открытой тренировки полузащитник Головин рассказал, что перед вылетом изучил метеосводки.
В 13:30 сборная заселилась в отель, в котором будет жить без малого неделю. Встречать автобус возле входа в гостиницу собралось несколько десятков журналистов и болельщиков, а внутри партнеров ждали те, кто прибыл в Краснодар ранее или его не покидал.
Немного отдохнув после прилета, игроки отправилась на занятие в академию «Краснодара». Оно проходило на главном поле гигантской инфраструктуры детской школы. Через несколько минут после начала тренировки к полю подошел владелец клуба Сергей Галицкий. Он поговорил на бровке с генеральным директором Владимиром Хашигом, немного понаблюдал за происходящим и вскоре покинул стадион.
Сама тренировка носила восстановительный характер, сверхнагрузок футболисты не получили. Разминка, «квадрат», отработка действий в атаке. При этом несколько человек на поле не выходили. Акинфеев занимался в тренажерном зале по индивидуальной программе — как объяснил Черчесов, голкипер повредил палец и теперь «крутит велосипед», однако скоро вернется в строй. Также не было Дзюбы, Смолова, Крицюка. Об игроках «Краснодара» Черчесов высказался вполне конкретно:
Главного тренера спросили о том, кто станет новым капитаном после того, как Василий Березуцкий объявил, что приостанавливает карьеру в национальной команде. Черчесов сообщил, что выбор еще не сделан, но это произойдет в ближайшие дни.
В целом, несмотря на неоптимальное состояние нескольких лидеров, сборная, как показалось, находится в хорошем настроении. А Черчесов выразил надежду, что сценарий матча против
— Нас в Краснодаре всегда хорошо принимают, та встреча открывала новый стадион. К сожалению, она закончилась поражением (3:4 — Прим. «СЭ»), но я убежден, что мы открыли голевой фейерверк, ведь кроме последней игры чемпионата России мяч тут всегда оказывался в тех или иных воротах, — заметил главный тренер сборной. — Сейчас находимся в футбольном городе, у которого есть прекрасная арена. Я видел результаты конкурса на лучший стадион мира, появившийся в этом году, и краснодарский стал третьим. Что тут скажешь… Или у меня со вкусом плохо, или у тех, кто выбирал.
— Почему не тренировался Дзюба?
— Доктор его осмотрит, примет решение.
— Какое состояние у Глушакова? Он тоже не работал наравне со всеми.
— Это, по большому счету, не тренировка была. Что мог, Денис делал. Когда начали играть в «квадрат», отошел в сторону, начал индивидуально заниматься.
Александр БУХАРОВ: «В СБОРНОЙ СИЛ ТОЛЬКО ПРИБАВИЛОСЬ»
После окончания тренировки с журналистами общались нападающий «Ростова» и полузащитник ЦСКА.
— Я очень рад вернуться в сборную, — сказал Бухаров. — Приехал с мыслями играть, тренироваться, доказывать, что этот вызов заслуженный.
— Как вам атмосфера в команде?
— Добрая — меня хорошо приняли, хотя многих ребят и так знал. Идет рабочий процесс.
— Силы еще есть — последние матчи у «Ростова» вышли напряженными?
— Только прибавилось! Ведь давно не выступал за сборную. Сейчас восстановимся.
— Что скажете о ближайшем сопернике?
— Пока теории не было, но я по игре с «МЮ» знаю, что в Кот-д'Ивуаре есть сильный защитник (Байи. — Прим. «СЭ»). Думаю, тренер нам все объяснит.
— Гол в ворота «Юнайтед» — лучший в вашей карьере?
— Возможно.
Александр ГОЛОВИН: «ПОБЕДИТЬ КОТ-Д'ИВУАР МОЖНО ХИТРОСТЬЮ»
— Как оцените свое состояние после тяжелой игры в Грозном? — вопрос Головину.
— Да, трудно пришлось. Сейчас все матчи непростые, но с «физикой» все нормально. А завтра будет еще лучше.
— Уже чувствуете себя твердым игроком сборной?
— Нет. Но буду стремиться к этому.
— Вживую стадион «Краснодара» еще не видели?
— Только по телевизору. Очень красивая арена, хочу на ней сыграть.
— Как вам Кот-д'Ивуар?
— Мощная команда. Будет очень тяжело с ней — переиграть можно будет за счет
Екатерина ПОТАПОВА
из Краснодара.
ДЗЮБА УЕХАЛ, НО МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ
В понедельник вечером нападающий Артем Дзюба покинул расположение сборной России и отправился в Москву. В столице 28-летний форвард «Зенита» пройдет дополнительное медобследование, после чего станет ясно, продолжит ли он работу с национальной командой.
В тренерском штабе Станислава Черчесова не исключают, что футболист вернется и примет участие хотя бы во втором контрольном матче против Бельгии 28 марта.
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