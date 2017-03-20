Первый день сборной: без Акинфеева и Дзюбы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

НЕ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

В аэропорт футболисты, тренеры и персонал сборной России прибыли за 20 минут до вылета в Краснодар, который был намечен на 10.15. Первым в сопровождении помощников в зале появился Станислав Черчесов. Следом на посадку проследовали и игроки — их появление вызвало активность у сотрудников аэровокзала. Например, Игорь Акинфеев осчастливил автографом полицейского, а Денис Глушаков широко улыбался стоявшим неподалеку болельщикам. Команда стремительно проследовала в зону досмотра — там все оказались уже через пять минут после выхода из автобуса.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Рано утром <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> прибыла в Шереметьево и улетела в Краснодар. Часть игроков будет ждать уже там <a href="https://t.co/wddw5vIPey">pic.twitter.com/wddw5vIPey</a></p>— Сергей Астахов (@SAstahov) <a href="https://twitter.com/SAstahov/status/843721471465807872">20 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Столицу сборная покинула не в полном составе. Вратари Беленов и Крицюк, защитик Шишкин, хавбеки Газинский и Ерохин, а также нападающие Канунников, Бухаров, Полоз, Дзюба и Смолов дожидались партнеров уже на месте.

Сергей АСТАХОВ

из Шереметьева.

ТРЕНИРОВКА НА ГЛАЗАХ У ГАЛИЦКОГО

Столица Кубани встретила сборную ветром и дождем. Даже в полдень, когда самолет с национальной командой на борту приземлился в аэропорту Пашковский, в Краснодаре было непривычно холодно. Впрочем, откровением для футболистов это не стало — после открытой тренировки полузащитник Головин рассказал, что перед вылетом изучил метеосводки.

В 13:30 сборная заселилась в отель, в котором будет жить без малого неделю. Встречать автобус возле входа в гостиницу собралось несколько десятков журналистов и болельщиков, а внутри партнеров ждали те, кто прибыл в Краснодар ранее или его не покидал.

Игорь АКИНФЕЕВ (в центре) в отеле сборной в Краснодаре. Спорт-Экспресс

Немного отдохнув после прилета, игроки отправилась на занятие в академию «Краснодара». Оно проходило на главном поле гигантской инфраструктуры детской школы. Через несколько минут после начала тренировки к полю подошел владелец клуба Сергей Галицкий. Он поговорил на бровке с генеральным директором Владимиром Хашигом, немного понаблюдал за происходящим и вскоре покинул стадион.

Сама тренировка носила восстановительный характер, сверхнагрузок футболисты не получили. Разминка, «квадрат», отработка действий в атаке. При этом несколько человек на поле не выходили. Акинфеев занимался в тренажерном зале по индивидуальной программе — как объяснил Черчесов, голкипер повредил палец и теперь «крутит велосипед», однако скоро вернется в строй. Также не было Дзюбы, Смолова, Крицюка. Об игроках «Краснодара» Черчесов высказался вполне конкретно:

Цитата Станислав Черчесов У них есть определенные проблемы, и им, наверное, нет смысла находиться с нами постоянно. Но ребята и так весь распорядок знают, на всех собраниях будут присутствовать. Посмотрим, на что Смолов будет способен, как готов. Может, какое-то тактическое задание выполнит. А так они будут проводить все свои процедуры, но подстраиваться под нас.

Главного тренера спросили о том, кто станет новым капитаном после того, как Василий Березуцкий объявил, что приостанавливает карьеру в национальной команде. Черчесов сообщил, что выбор еще не сделан, но это произойдет в ближайшие дни.

В целом, несмотря на неоптимальное состояние нескольких лидеров, сборная, как показалось, находится в хорошем настроении. А Черчесов выразил надежду, что сценарий матча против Коста-Рики, который состоялся здесь в октябре прошлого года, не повторится.

— Нас в Краснодаре всегда хорошо принимают, та встреча открывала новый стадион. К сожалению, она закончилась поражением (3:4 — Прим. «СЭ»), но я убежден, что мы открыли голевой фейерверк, ведь кроме последней игры чемпионата России мяч тут всегда оказывался в тех или иных воротах, — заметил главный тренер сборной. — Сейчас находимся в футбольном городе, у которого есть прекрасная арена. Я видел результаты конкурса на лучший стадион мира, появившийся в этом году, и краснодарский стал третьим. Что тут скажешь… Или у меня со вкусом плохо, или у тех, кто выбирал.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС (в центре) проводит первую тренировку в сборной России. Спорт-Экспресс

— Почему не тренировался Дзюба?

— Доктор его осмотрит, примет решение.

— Какое состояние у Глушакова? Он тоже не работал наравне со всеми.

— Это, по большому счету, не тренировка была. Что мог, Денис делал. Когда начали играть в «квадрат», отошел в сторону, начал индивидуально заниматься. Сегодня-завтра его послушаем, МРТ сделаем. Есть наше желание, желание футболиста, но еще и физиология, которую никто не отменял. Как только пытаемся отменить, начинаются травмы.

Александр БУХАРОВ: «В СБОРНОЙ СИЛ ТОЛЬКО ПРИБАВИЛОСЬ»

После окончания тренировки с журналистами общались нападающий «Ростова» и полузащитник ЦСКА.

— Я очень рад вернуться в сборную, — сказал Бухаров. — Приехал с мыслями играть, тренироваться, доказывать, что этот вызов заслуженный.

— Как вам атмосфера в команде?

— Добрая — меня хорошо приняли, хотя многих ребят и так знал. Идет рабочий процесс.

— Силы еще есть — последние матчи у «Ростова» вышли напряженными?

— Только прибавилось! Ведь давно не выступал за сборную. Сейчас восстановимся.

— Что скажете о ближайшем сопернике?

— Пока теории не было, но я по игре с «МЮ» знаю, что в Кот-д'Ивуаре есть сильный защитник (Байи. — Прим. «СЭ»). Думаю, тренер нам все объяснит.

— Гол в ворота «Юнайтед» — лучший в вашей карьере?

— Возможно.

Александр БУХАРОВ (справа) и Александр ГОЛОВИН. Спорт-Экспресс

Александр ГОЛОВИН: «ПОБЕДИТЬ КОТ-Д'ИВУАР МОЖНО ХИТРОСТЬЮ»

— Как оцените свое состояние после тяжелой игры в Грозном? — вопрос Головину.

— Да, трудно пришлось. Сейчас все матчи непростые, но с «физикой» все нормально. А завтра будет еще лучше.

— Уже чувствуете себя твердым игроком сборной?

— Нет. Но буду стремиться к этому.

— Вживую стадион «Краснодара» еще не видели?

— Только по телевизору. Очень красивая арена, хочу на ней сыграть.

— Как вам Кот-д'Ивуар?

— Мощная команда. Будет очень тяжело с ней — переиграть можно будет за счет каких-то хитростей.

Екатерина ПОТАПОВА

из Краснодара.

ДЗЮБА УЕХАЛ, НО МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ

В понедельник вечером нападающий Артем Дзюба покинул расположение сборной России и отправился в Москву. В столице 28-летний форвард «Зенита» пройдет дополнительное медобследование, после чего станет ясно, продолжит ли он работу с национальной командой.

В тренерском штабе Станислава Черчесова не исключают, что футболист вернется и примет участие хотя бы во втором контрольном матче против Бельгии 28 марта.