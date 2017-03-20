Азар не сыграет против сборной России
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар не сможет принять участие в двух ближайших матчах национальной команды.
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Как сообщает журналист Кристоф Теро, хавбек не успел оправиться от мышечной травмы.
Бельгийцам предстоит 25 марта сыграть с командой Греции в рамках отборочного турнира ЧМ-2018, а 28-го числа подопечные Роберто Мартинеса проведут товарищеский матч в Сочи против сборной России.
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