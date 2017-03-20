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https://sport.mail.ru/news/football-national/29144468/
20 марта 2017, 21:26 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты Бернардески и Габбьядини пропустят матч сборной Италии с командой Албании

МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт. Полузащитник «Фиорентины» Федерико Бернардески и нападающий «Саутгемптона» Маноло Габбьядини из-за травм не сыграют за сборную Италии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу с командой Албании и в товарищеской встрече со сборной Нидерландов, сообщает Рейтер.

Встреча с албанцами пройдет 24 марта в итальянском городе Палермо, а с голландцами — 28 марта в Амстердаме.

Бернардески испытывает боли в лодыжке, а Габбьядини восстанавливается после травмы паха.

Полностью состав сборной Италии на предстоящие матчи выглядит следующим образом:

вратари — Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Спал», Серия B);.

защитники — Давиде Астори («Фиорентина»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед», Англия), Данило Д’Амброзио («Интер»), Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Давиде Дзаппакоста («Торино»), Алессио Романьоли, Маттия Де Шильо (оба — «Милан»), Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани (все — «Ювентус»);.

полузащитники — Даниэле Де Росси («Рома»), Роберто Гальярдини, Антонио Кандрева (оба — «Интер»), Марко Пароло («Лацио»), Марко Верратти («Пари Сен-Жермен», Франция), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Маттео Политано («Сассуоло»), Никола Сансоне («Вильярреал», Испания), Симоне Верди («Болонья»);.

нападающие — Андреа Белотти («Торино»), Эдер («Интер»), Андреа Петанья («Аталанта»), Чиро Иммобиле («Лацио»).

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