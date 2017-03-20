Футболисты Бернардески и Габбьядини пропустят матч сборной Италии с командой Албании

Встреча с албанцами пройдет 24 марта в итальянском городе Палермо, а с голландцами — 28 марта в Амстердаме.

Бернардески испытывает боли в лодыжке, а Габбьядини восстанавливается после травмы паха.

Полностью состав сборной Италии на предстоящие матчи выглядит следующим образом:

вратари — Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Спал», Серия B);.

защитники — Давиде Астори («Фиорентина»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед», Англия), Данило Д’Амброзио («Интер»), Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Давиде Дзаппакоста («Торино»), Алессио Романьоли, Маттия Де Шильо (оба — «Милан»), Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани (все — «Ювентус»);.

полузащитники — Даниэле Де Росси («Рома»), Роберто Гальярдини, Антонио Кандрева (оба — «Интер»), Марко Пароло («Лацио»), Марко Верратти («Пари Сен-Жермен», Франция), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Маттео Политано («Сассуоло»), Никола Сансоне («Вильярреал», Испания), Симоне Верди («Болонья»);.

нападающие — Андреа Белотти («Торино»), Эдер («Интер»), Андреа Петанья («Аталанта»), Чиро Иммобиле («Лацио»).