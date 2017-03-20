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20 марта 2017, 20:30 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Букмекеры сделали прогноз на товарищеский матч сборной Казахстана с Кипром

22 марта сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с Кипром, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра пройдет в Никосии и начнется в 22:00 по времени Астаны. Встреча не будет показываться на казахстанском телевидении.

Матч с Кипром станет дебютом Александра Бородюка на посту главного тренера сборной Казахстана. Этот пост россиянин занял 27 февраля, сменив Талгата Байсуфинова.

На предстоящий матч букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа Кипра — 2.05, ничья — 3.12, победа Казахстана — 3.74.

Ранее Кипр и Казахстан встречались между собой лишь один раз. 21 февраля 2004 года киприоты на международном товарищеском турнире обыграли казахстанцев со счетом 2:1, забив оба гола в стартовые десять минут.

Добавим, что после товарищеского матча с Кипром сборная Казахстана отправится в Ереван, где 26 марта встретится с Арменией в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018.

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