Трапп заменит Нойера в сборной Германии

Нападающий сборной России Артем Дзюба, который в понедельник вечером покинул расположение команды, готовящейся в Краснодаре к контрольному матчу против Кот-д'Ивуара (24 марта), отправился в Москву. В столице форвард «Зенита» пройдет дополнительное медицинское обследование, после чего станет ясно, продолжит ли Дзюба работу со сборной.