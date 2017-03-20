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https://sport.mail.ru/news/football-national/29143886/
20 марта 2017, 20:14 | Футбол: Сборные | «Газета.Ру»

Трапп заменит Нойера в сборной Германии

Голкипер французского «ПСЖ» Кевин Трапп заменит в сборной Германии Мануэля Нойера, который не сыграет в двух предстоящих матчах национальной команды.

Ранее сообщалось, что у стража ворот «Баварии» возникли проблемы с икроножной мышцей, сообщает Deutsche Welle.

22 марта немцы проведут контрольную встречу с Англией, а уже 26-го числа померятся силами с Азербайджаном в рамках отбора чемпионата мира — 2018.

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Дзюба еще может вернуться в сборную

Нападающий сборной России Артем Дзюба, который в понедельник вечером покинул расположение команды, готовящейся в Краснодаре к контрольному матчу против Кот-д'Ивуара (24 марта), отправился в Москву. В столице форвард «Зенита» пройдет дополнительное медицинское обследование, после чего станет ясно, продолжит ли Дзюба работу со сборной.
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