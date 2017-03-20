Трапп заменит Нойера в сборной Германии
Голкипер французского «ПСЖ» Кевин Трапп заменит в сборной Германии Мануэля Нойера, который не сыграет в двух предстоящих матчах национальной команды.
Ранее сообщалось, что у стража ворот «Баварии» возникли проблемы с икроножной мышцей, сообщает Deutsche Welle.
22 марта немцы проведут контрольную встречу с Англией, а уже 26-го числа померятся силами с Азербайджаном в рамках отбора чемпионата мира — 2018.
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