Дзюба еще может вернуться в сборную

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В тренерском штабе Станислава Черчесова не исключают возвращения нападающего и его участия хотя бы во втором контрольном матче — против Бельгии. Игра состоится 28 марта в Сочи.