Дзюба еще может вернуться в сборную
Нападающий сборной России Артем Дзюба, который в понедельник вечером покинул расположение команды, готовящейся в Краснодаре к контрольному матчу против Кот-д'Ивуара (24 марта), отправился в Москву. В столице форвард «Зенита» пройдет дополнительное медицинское обследование, после чего станет ясно, продолжит ли Дзюба работу со сборной.
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В тренерском штабе Станислава Черчесова не исключают возвращения нападающего и его участия хотя бы во втором контрольном матче — против Бельгии. Игра состоится 28 марта в Сочи.
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