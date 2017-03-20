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20 марта 2017, 20:21 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Дзюба еще может вернуться в сборную

Нападающий сборной России Артем Дзюба, который в понедельник вечером покинул расположение команды, готовящейся в Краснодаре к контрольному матчу против Кот-д'Ивуара (24 марта), отправился в Москву. В столице форвард «Зенита» пройдет дополнительное медицинское обследование, после чего станет ясно, продолжит ли Дзюба работу со сборной.

Нападающий сборной России Артем <span class=error>Дзюба</span> отправился в Москву. Увеличить
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В тренерском штабе Станислава Черчесова не исключают возвращения нападающего и его участия хотя бы во втором контрольном матче — против Бельгии. Игра состоится 28 марта в Сочи.

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