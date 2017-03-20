Сборная Казахстана прилетела на Кипр

После матчей третьего тура казахстанской Премьер-Лиги футболисты главной команды собрались 19 марта в Талгаре, на базе сборных команд. Там же под руководством нового главного тренера Александра Бородюка состоялась втягивающая тренировка, на которой побывали и представители средств массовой информации.



Утром 20 марта сборная Казахстана чартерным рейсом из Алматы через Актау вылетела в Ларнаку. Разместилась команда в одном из отелей столицы Кипра — Никосии. Сегодня вечером пройдет первая тренировка в этом городе.



В команде царит дружественная атмосфера. Тренерский штаб и футболисты настроены максимально успешно сыграть и против Кипра в рамках товарищеского поединка, и против сборной Армении в отборочном цикле чемпионата мира-2018.



Против киприотов казахстанцы сыграют 22 марта в Никосии, а против армян — 26 марта в Ереване.