Сборная Казахстана прилетела на Кипр
Сегодня национальная сборная Казахстана добралась на Кипр, где состоится товарищеский матч со сборной этой страны.
После матчей третьего тура казахстанской
Утром 20 марта сборная Казахстана чартерным рейсом из Алматы через Актау вылетела в Ларнаку. Разместилась команда в одном из отелей столицы Кипра — Никосии. Сегодня вечером пройдет первая тренировка в этом городе.
В команде царит дружественная атмосфера. Тренерский штаб и футболисты настроены максимально успешно сыграть и против Кипра в рамках товарищеского поединка, и против сборной Армении в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
Против киприотов казахстанцы сыграют 22 марта в Никосии, а против армян — 26 марта в Ереване.
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