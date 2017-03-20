Артем Дзюба покинул расположение сборной России
КРАСНОДАР, 20 марта. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба покинул расположение сборной России по футболу, которая проводит сбор в Краснодаре, сообщает корр. ТАСС с места событий.
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Видимо, что-то случилось...
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По информации ТАСС, форвард испытывает проблемы с коленом. Ранее в понедельник Дзюба не принял участия в первой тренировке команды на сборе.
Как пояснили журналистам в
В воскресенье Дзюба отыграл весь матч 20-го тура чемпионата страны с тульским «Арсеналом» (2:0).
Команде Станислава Черчесова предстоит провести два контрольных матча — с ивуарийцами 24 марта на стадионе «Краснодар» и с бельгийцами 28 марта на арене «Фишт» в Сочи.
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