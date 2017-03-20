Артем Дзюба покинул расположение сборной России

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По информации ТАСС, форвард испытывает проблемы с коленом. Ранее в понедельник Дзюба не принял участия в первой тренировке команды на сборе.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Российского футбольного союза, вероятность того, что Дзюба еще примет участие в сборе, сохраняется. «Дзюба покинул расположение сборной. Завтра он пройдет дополнительное обследование в Москве, по итогам которого станет понятно, сможет ли он вновь присоединиться к команде», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

В воскресенье Дзюба отыграл весь матч 20-го тура чемпионата страны с тульским «Арсеналом» (2:0).

Команде Станислава Черчесова предстоит провести два контрольных матча — с ивуарийцами 24 марта на стадионе «Краснодар» и с бельгийцами 28 марта на арене «Фишт» в Сочи.