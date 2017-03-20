«Слоны» едут в Россию с временным тренером

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В двух ближайших товарищеских матчах с Россией и Сенегалом (24 и 27 марта) сборной Кот-д'Ивуара будет руководить местный специалист Ибраим Камара, под началом которого ивуарийцы выиграли в 2013 году Кубок Африки для футболистов моложе 17 лет. В главной команде страны он был помощником главного тренера Мишеля Дюссюие.

Француз подал в отставку после того, как на Кубке Африки-2017 «слоны», победители предыдущего первенства континента, не вышли из группы. Приехавшие на турнир в Габоне в ранге фаворитов, они, однако, не одержали ни одной победы, довольствовавшись ничьими с Того (0:0) и ДР Конго (2:2), а также проиграв Марокко (0:1).

Футбол Товарищеские матчи 2017 24.03.2017, 19:00 -:- Россия Кот-д`Ивуар

Национальная федерация футбола объявила конкурс на замещение вакантной должности. Но срок подачи заявок истек лишь 13 марта, так что времени на то, чтобы федерация сделала выбор, и новый тренер заступил на пост, не было.

Кстати, среди соискателей значится Франк Веркаутерен, расставшийся в конце октября с самарскими «Крыльями Советов». Тренеры из Бельгии сейчас в Африке на хорошем счету. Ведь Хуго Брос привел омоложенный Камерун к триумфу на Кубке Африки-2017, а Паул Пут добрался с командой Буркина-Фасо до финала аналогичного турнира четыре года назад.

На мартовские товарищеские матчи в ряды «слонов» приглашены следующие игроки:

вратари: Сильвен Гбоуо («Мазембе», ДР Конго), Бадра Али Сангаре («Танда»), Абдуль Карим Сиссе («Ганьоа»);

защитники: Серж Орье («ПСЖ», Франция), Мамаду Багайоко («Сент-Труйден», Бельгия), Эрик Байи («Манчестер Юнайтед», Англия), Абдулай Бамба («Анже», Франция), Симон Дели («Славия» Пр, Чехия), Вильфрид Канон («АДО Ден Хаг», Голландия), Адама Траоре («Базель», Швейцария), Шейк Комара (АФАД);

полузащитники: Шейк Дукуре («Метц», Франция), Куасси Эбуэ («Селтик», Шотландия), Франк Кессье («Аталанта», Италия), Жоффруа Сере Дье («Базель», Швейцария), Жан-Мишель Сери («Ницца», Франция), Мусса Коне («Чезена», Италия);

нападающие: Джованни Сьо («Ренн», Франция), Вильфрид Заа («Кристал Пэлас», Англия), Николя Пепе («Анже», Франция), Жонатан Коджья («Астон Вилла», Англия), Сирьяк Гои Би («Фулхэм», Англия), Роже Ассале («Янг Бойз», Швейцария).

Не получили приглашения семь футболистов-участников Кубка Африки-2017, в том числе Вильфрид Бони («Стоук Сити»), Макс Градель («Борнмут») и Серж Н'Гессан («Нанси»), не имеющие игровой практики в клубах. Не вызваны также защитник Ламин Коне («Сандерленд») и нападающий Саломон Калу («Герта»), который после вылета «слонов» с турнира в Габоне заявил, что решил закончить выступления за сборную, но потом уточнил, что имел в виду только Кубки Африки. Что касается Жервинью, год назад уехавшего в Китай, то он по-прежнему восстанавливается от травмы, не позволившей ему сыграть в Габоне.

Вместе с тем привлечены новые лица, включая недавнего игрока «Краснодара» Куасси Эбуэ. В ноябре он вызывался в сборную, но так за нее тогда и не сыграл. Теперь у полузащитника есть шанс дебютировать на стадионе своего бывшего клуба.