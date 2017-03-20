Женская молодежная сборная РФ по футболу победила азербайджанок на турнире в Сочи

КРАСНОДАР, 20 марта. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев пропустил первую тренировку национальной команды на сборе в Краснодаре из-за повреждения пальца. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Станислав Черчесов.