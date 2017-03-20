Женская молодежная сборная РФ по футболу победила азербайджанок на турнире в Сочи
МОСКВА, 20 мар —
Р-Спорт. Женская молодежная сборная России по футболу победила сверстниц из команды Азербайджана на международном турнире «Кубанская весна» в Сочи.
Встреча группы B, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 1:0 в пользу россиянок. Победный гол на 46-й минуте забила Дарья Яковлева.
В следующем матче турнира сборная России 22 марта сыграет с командой Румынии.
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