Черчесов: Акинфеев отсутствовал на тренировке сборной России из-за повреждения пальца

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Сборная проводит товарищеские встречи в рамках подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года, которые примет Россия. 24 марта в Краснодаре россияне сыграют с командой Кот-д’Ивуара, 28 марта — с бельгийцами в Сочи.

«Артема Дзюбу вы на поле видели. Другое дело, что он не тренировался сегодня, доктор его посмотрит. А Игорь Акинфеев повредил палец, сегодня у него восстановительный день», — сказал Черчесов.

«Что касается Смолова, он распорядок знает, посмотрим, на что он будет способен, — продолжил он. — Он свои процедуры будет проходить. Глушаков занимался индивидуально, послушаем сегодня его организм. Есть желание футболиста, но есть и физиология, которую никто не отменял».

На вопрос, когда тренерский штаб определится с капитаном, Черчесов ответил: «Завтра-послезавтра пообщаемся и определимся с ним (капитаном)».

Также специалист рассказал о впечатлениях от стадиона «Краснодар». «Нас здесь (в Краснодаре) всегда радушно принимают, мы открыли голевой фейерверк здесь. Здесь футбольный город, великолепный стадион. Непонятно, почему он стал третьим (в голосовании за лучший стадион, открытый в 2016 году — прим. ТАСС), или у меня со вкусом беда или у тех, кто выбирал», — отметил специалист.