Фернандес проводит первую тренировку в составе сборной России по футболу
КРАСНОДАР, 20 марта. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес проводит первое занятие в составе сборной России по футболу, передает корреспондент ТАСС с места событий. Команда проводит тренировку в Краснодаре, где 24 марта сыграет товарищеский матч с ивуарийцами.
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Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков занимается по индивидуальной программе, а нападающий «Зенита» Артем Дзюба и игроки «Краснодара» Федор Смолов и Станислав Крицюк отсутствуют на тренировке. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занимается отдельно в тренажерном зале.
Уроженец Бразилии Феранадес получил гражданство РФ в июле прошлого года и уже вызывался главным тренером Станиславом Черчесовым в сборную России для знакомства. Однако, согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), за сборную России он сможет начать выступать после пяти лет проживания в РФ — то есть ориентировочно с мая 2017 года. В понедельник 26-летний крайний защитник попал в список 27 игроков, вызванных для подготовки команды к товарищеским играм с ивуарийцами и бельгийцами (28 марта в Сочи).
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