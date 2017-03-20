Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29142018/
20 марта 2017, 17:48 | Футбол: Сборные | ТАСС

Фернандес проводит первую тренировку в составе сборной России по футболу

КРАСНОДАР, 20 марта. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес проводит первое занятие в составе сборной России по футболу, передает корреспондент ТАСС с места событий. Команда проводит тренировку в Краснодаре, где 24 марта сыграет товарищеский матч с ивуарийцами.

Полузащитник Спартака Денис Глушаков занимается по индивидуальной программе а нападающий Зенита Артем Дзюба и игроки Краснодара Федор Смолов и Станислав Крицюк отсутствуют на тренировке. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков занимается по индивидуальной программе, а нападающий «Зенита» Артем Дзюба и игроки «Краснодара» Федор Смолов и Станислав Крицюк отсутствуют на тренировке. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занимается отдельно в тренажерном зале.

Уроженец Бразилии Феранадес получил гражданство РФ в июле прошлого года и уже вызывался главным тренером Станиславом Черчесовым в сборную России для знакомства. Однако, согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), за сборную России он сможет начать выступать после пяти лет проживания в РФ — то есть ориентировочно с мая 2017 года. В понедельник 26-летний крайний защитник попал в список 27 игроков, вызванных для подготовки команды к товарищеским играм с ивуарийцами и бельгийцами (28 марта в Сочи).

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Антидопинговая декларация МОК не станет причиной скорой отставки Риди с поста главы WADA

Черчесов: Акинфеев отсутствовал на тренировке сборной России из-за повреждения пальца

Федерация хоккея с мячом России сняла дисквалификацию с Ломанова-старшего