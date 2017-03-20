Фернандес проводит первую тренировку в составе сборной России по футболу

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Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков занимается по индивидуальной программе, а нападающий «Зенита» Артем Дзюба и игроки «Краснодара» Федор Смолов и Станислав Крицюк отсутствуют на тренировке. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занимается отдельно в тренажерном зале.

Уроженец Бразилии Феранадес получил гражданство РФ в июле прошлого года и уже вызывался главным тренером Станиславом Черчесовым в сборную России для знакомства. Однако, согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), за сборную России он сможет начать выступать после пяти лет проживания в РФ — то есть ориентировочно с мая 2017 года. В понедельник 26-летний крайний защитник попал в список 27 игроков, вызванных для подготовки команды к товарищеским играм с ивуарийцами и бельгийцами (28 марта в Сочи).