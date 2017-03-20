Жалле вызван в сборную Франции вместо травмированного Санья

Сообщается, что Жалле заменит защитника «Манчестер Сити» Бакари Санья, который получил травму. Он вернется в расположение клуба.

Напомним, 25 марта сборная Франции в матче квалификации ЧМ-2018 сыграет со сборной Люксембурга, а 28 марта — в товарищеском матче со сборной Испании.