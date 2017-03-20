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20 марта 2017, 17:32 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Жалле вызван в сборную Франции вместо травмированного Санья

Защитник «Лиона» Кристоф Жалле вызван в сборную Франции. Об этом сообщает официальный твиттер сборной.

Сообщается, что Жалле заменит защитника «Манчестер Сити» Бакари Санья, который получил травму. Он вернется в расположение клуба.

Напомним, 25 марта сборная Франции в матче квалификации ЧМ-2018 сыграет со сборной Люксембурга, а 28 марта — в товарищеском матче со сборной Испании.

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Новости Сборных команд

Санья травмировался в матче с «Ливерпулем» и может не сыграть за сборную Франции

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья получил травму в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) и может не сыграть за сборную Франции в ближайших международных встречах.
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20 марта

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