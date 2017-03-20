Глушаков занимается индивидуально, Дзюба не тренируется в составе сборной России

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, полузащитник «Спартака» Денис Глушаков занимается по индивидуальной программе.



Кроме того, Артём Дзюба, Фёдор Смолов и Станислав Крицюк из-за повреждений не принимают участия в тренировке, хотя прибыли в расположение команды. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занимается отдельно в тренажёрном зале.



Ранее стало известно, что вместо Крицюка тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение вызвать в расположение национальной команды голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.