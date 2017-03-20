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20 марта 2017, 16:54 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Глушаков занимается индивидуально, Дзюба не тренируется в составе сборной России

В настоящее время в Краснодаре проходит тренировка сборной России, которая готовится к контрольным матчам со сборными Кот-д’Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта).

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, полузащитник «Спартака» Денис Глушаков занимается по индивидуальной программе.

Кроме того, Артём Дзюба, Фёдор Смолов и Станислав Крицюк из-за повреждений не принимают участия в тренировке, хотя прибыли в расположение команды. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занимается отдельно в тренажёрном зале.

Ранее стало известно, что вместо Крицюка тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение вызвать в расположение национальной команды голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.

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МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Защитник московского «Спартака-2» Александр Лихачев, полузащитник «Уфы» Иван Обляков и хавбек казанского «Рубина» Ильзат Ахметов вызваны в молодежную сборную России для участия в товарищеских матчах с командами Румынии и Норвегии вместо травмированных футболистов, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
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