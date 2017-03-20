Глушаков занимается индивидуально, Дзюба не тренируется в составе сборной России
В настоящее время в Краснодаре проходит тренировка сборной России, которая готовится к контрольным матчам со сборными Кот-д’Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта).
Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, полузащитник «Спартака» Денис Глушаков занимается по индивидуальной программе.
Кроме того, Артём Дзюба, Фёдор Смолов и Станислав Крицюк
Ранее стало известно, что вместо Крицюка тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение вызвать в расположение национальной команды голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.
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