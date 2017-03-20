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20 марта 2017, 15:43 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Вратарь ПСЖ Трапп заменит Нойера в воротах сборной Германии в ближайших двух матчах

МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт. Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Кевин Трапп заменит Мануэля Нойера в воротах сборной Германии в ближайших двух матчах, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Действующие чемпионы мира проведут в среду в Дортмунде товарищеский матч против сборной Англии, а в воскресенье в Баку сыграют против команды Азербайджана в рамках отборочного цикла чемпионат мира 2018 года.

Сообщается, что основной голкипер немецкой сборной не сможет принять участие в играх против англичан и азербайджанцев из-за травмы икроножной мышцы. Трапп, который призван заменить Нойера, уже прибыл в расположение национальной команды.

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