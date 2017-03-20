Вратарь ПСЖ Трапп заменит Нойера в воротах сборной Германии в ближайших двух матчах
МОСКВА, 20 мар —
Р-Спорт. Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Кевин Трапп заменит Мануэля Нойера в воротах сборной Германии в ближайших двух матчах, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).
Действующие чемпионы мира проведут в среду в Дортмунде товарищеский матч против сборной Англии, а в воскресенье в Баку сыграют против команды Азербайджана в рамках отборочного цикла чемпионат мира 2018 года.
Сообщается, что основной голкипер немецкой сборной не сможет принять участие в играх против англичан и азербайджанцев
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