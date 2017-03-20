Нойер не поможет сборной Германии в матчах с командами Англии и Азербайджана
Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не примет участия в двух ближайших международных матчах национальной команды
из-за травмы.
Deutsche Welle сообщает, что у 30-летнего вратаря возникли проблемы с икроножной мышцей. Сколько времени Нойеру потребуется на восстановление, неизвестно.
Сборная Германии 22 марта в Дортмунде проведёт товарищеский матч с командой Англии, а 26 марта в Баку сыграет против сборной Азербайджана в рамках отборочного турнира ЧМ-2018. В распоряжении главного тренера Йоахима Лёва есть ещё два вратаря: Бернд Лено и
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