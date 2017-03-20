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20 марта 2017, 15:39 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Нойер не поможет сборной Германии в матчах с командами Англии и Азербайджана

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не примет участия в двух ближайших международных матчах национальной команды из-за травмы.

Deutsche Welle сообщает, что у 30-летнего вратаря возникли проблемы с икроножной мышцей. Сколько времени Нойеру потребуется на восстановление, неизвестно.

Сборная Германии 22 марта в Дортмунде проведёт товарищеский матч с командой Англии, а 26 марта в Баку сыграет против сборной Азербайджана в рамках отборочного турнира ЧМ-2018. В распоряжении главного тренера Йоахима Лёва есть ещё два вратаря: Бернд Лено и Марк-Андре тер Штеген.

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МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт. Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Кевин Трапп заменит Мануэля Нойера в воротах сборной Германии в ближайших двух матчах, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).
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