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20 марта 2017, 14:57 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Обляков, Ахметов и Лихачев заменят травмированных футболистов в молодежной сборной РФ

МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Защитник московского «Спартака-2» Александр Лихачев, полузащитник «Уфы» Иван Обляков и хавбек казанского «Рубина» Ильзат Ахметов вызваны в молодежную сборную России для участия в товарищеских матчах с командами Румынии и Норвегии вместо травмированных футболистов, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Ранее стало известно, что вызванные в молодежную сборную нападающий пермского «Амкара» Алексей Гасилин и защитник «Тюмени» Павел Шакуро получили травмы в матчах за свои клубы. Товарищеские матчи со сборными Румынии и Норвегии состоятся в испанской Марбелье 24 и 28 марта соответственно.

«В молодежную сборную из-за травм не отправятся Алексей Гасилин, Павел Шакуро и Никита Чернов. Вместо них в сборную вызваны Иван Обляков из «Уфы», Ильзат Ахметов из «Рубина» и Александр Лихачев из «Спартака-2», — сообщили в пресс-службе РФС.

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