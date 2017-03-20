Обляков, Ахметов и Лихачев заменят травмированных футболистов в молодежной сборной РФ

Ранее стало известно, что вызванные в молодежную сборную нападающий пермского «Амкара» Алексей Гасилин и защитник «Тюмени» Павел Шакуро получили травмы в матчах за свои клубы. Товарищеские матчи со сборными Румынии и Норвегии состоятся в испанской Марбелье 24 и 28 марта соответственно.

«В молодежную сборную из-за травм не отправятся Алексей Гасилин, Павел Шакуро и Никита Чернов. Вместо них в сборную вызваны Иван Обляков из «Уфы», Ильзат Ахметов из «Рубина» и Александр Лихачев из «Спартака-2», — сообщили в пресс-службе РФС.