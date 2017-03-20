Обляков, Ахметов и Лихачев заменят травмированных футболистов в молодежной сборной РФ
МОСКВА, 20 мар —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Защитник московского «Спартака-2» Александр Лихачев, полузащитник «Уфы» Иван Обляков и хавбек казанского «Рубина» Ильзат Ахметов вызваны в молодежную сборную России для участия в товарищеских матчах с командами Румынии и Норвегии вместо травмированных футболистов, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Ранее стало известно, что вызванные в молодежную сборную нападающий пермского «Амкара» Алексей Гасилин и защитник «Тюмени» Павел Шакуро получили травмы в матчах за свои клубы. Товарищеские матчи со сборными Румынии и Норвегии состоятся в испанской Марбелье 24 и 28 марта соответственно.
«В молодежную сборную
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