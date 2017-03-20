Украина U-18. Петраков огласил состав на Кубок Федераций

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Главный тренер юношеской сборной команды Украины U-18 Александр Петраков определился со списком футболистов, которые примут участие в традиционном международном турнире «Кубок Федераций», который состоится с 24 по 27 марта в Латвии. Напомним, что украинские юноши дважды становились победителями этих соревнований — в 2014 и 2015 годах.

Состав сборной Украины:

Вратари: Владислав Кучерук («Динамо» Киев), Андрей Кожухарь («Черноморец», Одесса).

Защитники: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (оба — «Шахтер», Донецк), Тимофей Сухарь, Александр Сафронов (оба — «Днепр», Днепр), Александр Авраменко («Заря» Луганск), Олег Веремеенко («Карпаты», Львов), Олег Соколов («Черноморец», Одесса).

Полузащитники: Алексей Хахлев («Алавес», Испания), Николай Мусолитин, («Черноморец», Одесса), Иван Будняк, Камиль Хучбаров (оба — «Днепр», Днепр), Максим Чех, Кирилл Меличенко (оба — «Шахтер», Донецк).

Нападающие: Андрей Кулаков («Шахтер», Донецк), Ярослав Гоменко («Днепр», Днепр), Олег Кос («Карпаты», Львов), Андрей Ременюк («Карпаты», Львов), Юрий Козыренко («Динамо» Киев).

19 марта команда Александра Петракова соберется в Киеве, 21 числа сыграет контрольную игру с «Шахтером» U-19, а 23-го отправится в Ригу. Там «сине-желтых» будут ждать три матча. 24 марта наши ребята встретятся с юношеской сборной Македонии (начало матча — в 11:00), на следующий день — с командой Норвегии, действующим чемпионом соревнований (начало матча — в 11:00), а завершится турнир поединком с хозяевами — сборной Латвии, состоится 27 марта (начало матча — в 15:00).