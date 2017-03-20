Сборная России успешно добралась до Краснодара
Сборная России по футболу успешно долетела до Краснодара, где 24 марта пройдёт товарищеский матч против против Кот-д’Ивуара.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом говорится на официальной странице национальной команды в «Твиттере».
Российская делегация отправилась в гостиницу, после чего подопечных Станислава Черчесова ждёт тренировка.
Напомним, что второй товарищеский матч состоится 28 марта в Сочи. Сборная России сыграет против Бельгии. «Красным дьяволам»
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