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20 марта 2017, 12:57 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная России успешно добралась до Краснодара

Сборная России по футболу успешно долетела до Краснодара, где 24 марта пройдёт товарищеский матч против против Кот-д’Ивуара.

Сборная России по футболу успешно долетела до Краснодара где 24 марта пройдёт товарищеский матч против против Кот-д'Ивуара. Увеличить
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Об этом говорится на официальной странице национальной команды в «Твиттере».

Российская делегация отправилась в гостиницу, после чего подопечных Станислава Черчесова ждёт тренировка.

Напомним, что второй товарищеский матч состоится 28 марта в Сочи. Сборная России сыграет против Бельгии. «Красным дьяволам» из-за травмы не сможет помочь полузащитник Эден Азар.

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