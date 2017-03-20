Сборная России успешно добралась до Краснодара

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Об этом говорится на официальной странице национальной команды в «Твиттере».



Российская делегация отправилась в гостиницу, после чего подопечных Станислава Черчесова ждёт тренировка.



Напомним, что второй товарищеский матч состоится 28 марта в Сочи. Сборная России сыграет против Бельгии. «Красным дьяволам» из-за травмы не сможет помочь полузащитник Эден Азар.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Прилетели в Краснодар! Сейчас едем в гостиницу, а потом - на тренировку! <a href="https://t.co/yijEBcQJwt">pic.twitter.com/yijEBcQJwt</a></p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/843759934990880768">20 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>