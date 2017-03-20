Футболист сборной Англии Антонио пропустит матчи с Германией и Литвой из-за травмы
МОСКВА, 20 мар —
Р-Спорт. Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Микаил Антонио пропустит ближайшие матчи сборной Англии по футболу с командами Германии и Литвы из-за травмы мышц задней поверхности бедра, сообщает Би-би-си.
Антонио получил травму в субботу в матче чемпионата Англии с «Лестером» (2:3).
Сборная Англии 22 марта сыграет товарищеский матч с командой Германии, а 26 марта в игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 встретится с командой Литвы.
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