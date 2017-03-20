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https://sport.mail.ru/news/football-national/29135494/
20 марта 2017, 10:37 | Футбол: Сборные | ТАСС

Футболист «Тюмени» Шакуро пропустит матчи молодежной сборной России из-за травмы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Защитник клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тюмень» Павел Шакуро пропустит матчи молодежной сборной России в испанской Марбелье из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«В конце первого тайма матча между “Тюменью” и “Тамбовом” травму получил защитник сибиряков Павел Шакуро, футболиста увезли в приемное отделение областной клинической больницы № 2, сейчас он находится дома. Павел пропустит два ближайших матча “Тюмени”: против “Спартака- Нальчика” 22 марта и “СКА-Хабаровска” 26 марта. В клубе были готовы к этому — ведь в эти сроки воспитанник тюменского футбола должен был находиться в расположении молодежной сборной России, которой предстоит провести два товарищеских поединка в Испании», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в больнице Шакуро поставили диагноз «сотрясение головного мозга» и зашили рвано-ушибленную рану лобной области. «Было наложено 11 швов. После этого Шакуро увезли домой, где он пока и будет восстанавливаться под присмотром врачей», — отметили там.

Молодежная сборная России сыграет 24 марта с румынами, 28 марта — с норвежцами.

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Глушаков надеется, что сможет сыграть против сборной Кот-д’Ивуара

Глушаков надеется, что сможет сыграть против сборной Кот-д’Ивуара

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, пропустивший из-за травмы два матча чемпионата России по футболу, надеется, что восстановится к первой товарищеской встрече национальной команды со сборной Кот-д’Ивуара. Об этом он сообщил журналистам.
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