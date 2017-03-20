Футболист «Тюмени» Шакуро пропустит матчи молодежной сборной России из-за травмы

«В конце первого тайма матча между “Тюменью” и “Тамбовом” травму получил защитник сибиряков Павел Шакуро, футболиста увезли в приемное отделение областной клинической больницы № 2, сейчас он находится дома. Павел пропустит два ближайших матча “Тюмени”: против “Спартака- Нальчика” 22 марта и “СКА-Хабаровска” 26 марта. В клубе были готовы к этому — ведь в эти сроки воспитанник тюменского футбола должен был находиться в расположении молодежной сборной России, которой предстоит провести два товарищеских поединка в Испании», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в больнице Шакуро поставили диагноз «сотрясение головного мозга» и зашили рвано-ушибленную рану лобной области. «Было наложено 11 швов. После этого Шакуро увезли домой, где он пока и будет восстанавливаться под присмотром врачей», — отметили там.

Молодежная сборная России сыграет 24 марта с румынами, 28 марта — с норвежцами.