Глушаков надеется, что сможет сыграть против сборной Кот-д’Ивуара

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России в понедельник отправится в Краснодар, где 24-го марта проведет товарищеский матч с командой Кот- д’Ивуара. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.

«Всегда с радостью еду в сборную России. Чувствую себя уже намного лучше, не хватило двух-трех дней восстановления, чтобы сыграть с “Локомотивом”, — сказал Глушаков. — Очень хочу сыграть уже в первом товарищеском матче, но самое главное — полностью выздороветь».

«Не сильно слежу за выступлением этих сборных (Кот- д’Ивуара и Бельгии). Знаю, что у бельгийцев сильно поменялся состав по сравнению с чемпионатом мира 2014 года, на котором мы выступали, но все равно они остаются одной из сильнейших сборных мира. Будем биться», — пообещал он.

Сборная проводит товарищеские встречи в рамках подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года, которые примет Россия. В 2017 году Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля, в нем, помимо сборной России, примут участие команды Португалии, Германии, Камеруна, Чили, Мексики, Новой Зеландии и Австралии. Игры турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.