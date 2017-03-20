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20 марта 2017, 9:28 | Футбол: Сборные | ТАСС

Глушаков надеется, что сможет сыграть против сборной Кот-д’Ивуара

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, пропустивший из-за травмы два матча чемпионата России по футболу, надеется, что восстановится к первой товарищеской встрече национальной команды со сборной Кот-д’Ивуара. Об этом он сообщил журналистам.

По словам полузащитника Спартака он чувствует себя намного лучше. Увеличить
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Сборная России в понедельник отправится в Краснодар, где 24-го марта проведет товарищеский матч с командой Кот- д’Ивуара. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.

«Всегда с радостью еду в сборную России. Чувствую себя уже намного лучше, не хватило двух-трех дней восстановления, чтобы сыграть с “Локомотивом”, — сказал Глушаков. — Очень хочу сыграть уже в первом товарищеском матче, но самое главное — полностью выздороветь».

«Не сильно слежу за выступлением этих сборных (Кот- д’Ивуара и Бельгии). Знаю, что у бельгийцев сильно поменялся состав по сравнению с чемпионатом мира 2014 года, на котором мы выступали, но все равно они остаются одной из сильнейших сборных мира. Будем биться», — пообещал он.

Сборная проводит товарищеские встречи в рамках подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года, которые примет Россия. В 2017 году Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля, в нем, помимо сборной России, примут участие команды Португалии, Германии, Камеруна, Чили, Мексики, Новой Зеландии и Австралии. Игры турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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