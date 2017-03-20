Первая партия паспортов болельщиков Кубка конфедераций поступила в Екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. На Екатеринбургский почтамт поступила первая партия паспортов болельщиков Кубка конфедераций по футболу 2017 года, сообщили в
пресс-службе ведомства.
«На Екатеринбургский почтамт 19 марта поступила первая партия паспортов болельщиков Кубка Конфедераций — 69 штук», — сказали в
Паспорт болельщика — документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка конфедераций, необходимый для прохода на стадион. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.
Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте
«В течение всего периода доставки паспортов болельщика Кубка конфедераций Почта России обеспечит информирование получателей в отделениях почтовой связи», — добавили в
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года.
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