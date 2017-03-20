Первая партия паспортов болельщиков Кубка конфедераций поступила в Екатеринбург

«На Екатеринбургский почтамт 19 марта поступила первая партия паспортов болельщиков Кубка Конфедераций — 69 штук», — сказали в пресс-службе.

Паспорт болельщика — документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка конфедераций, необходимый для прохода на стадион. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.

Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id. ru и выбрать опцию получения паспорта почтой. В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи, открытых в городах проведения матчей Кубка конфедераций: Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани. Оформление и доставка паспортов как российским, так и зарубежным болельщикам осуществляется бесплатно.

«В течение всего периода доставки паспортов болельщика Кубка конфедераций Почта России обеспечит информирование получателей в отделениях почтовой связи», — добавили в пресс-службе.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года.