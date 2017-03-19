Гол Гацкана помог сборной Молдавии победить футболистов команды Сан-Марино

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Встреча, прошедшая в воскресенье в итальянском Серравалле, завершилась со счетом 2:0 в пользу молдавской команды. Гацкан отличился на 72-й минуте, а еще один мяч на 26-й минуте забил Вячеслав Посмак.

Сборная Молдавии 24 марта проведет отборочный матч чемпионата мира-2018 на выезде против команды Австрии.