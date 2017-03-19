Гол Гацкана помог сборной Молдавии победить футболистов команды Сан-Марино
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Гол капитана «Ростова» Александра Гацкана помог футболистам сборной Молдавии переиграть команду Сан-Марино в товарищеском матче.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в итальянском Серравалле, завершилась со счетом 2:0 в пользу молдавской команды. Гацкан отличился на 72-й минуте, а еще один мяч на 26-й минуте забил Вячеслав Посмак.
Сборная Молдавии 24 марта проведет отборочный матч чемпионата мира-2018 на выезде против команды Австрии.
|19.03.2017 20:00
|матчи: Товарищеский матч
|Olimpico Serravalle
|Сан-Марино
|0:2
|Молдавия
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Пьеранджело Манцароли
|Игорь Добровольский
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Паоло Валери (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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