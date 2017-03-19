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19 марта 2017, 22:47 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Гол Гацкана помог сборной Молдавии победить футболистов команды Сан-Марино

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Гол капитана «Ростова» Александра Гацкана помог футболистам сборной Молдавии переиграть команду Сан-Марино в товарищеском матче.

Гол капитана Ростова Александра <span class=error>Гацкана</span> помог футболистам сборной Молдавии переиграть команду <nobr>Сан-Марино</nobr> в товарищеском матче. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в итальянском Серравалле, завершилась со счетом 2:0 в пользу молдавской команды. Гацкан отличился на 72-й минуте, а еще один мяч на 26-й минуте забил Вячеслав Посмак.

Сборная Молдавии 24 марта проведет отборочный матч чемпионата мира-2018 на выезде против команды Австрии.

19.03.2017 20:00 матчи: Товарищеский матч Olimpico Serravalle
Сан-Марино 0:2 Молдавия
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Пьеранджело Манцароли Игорь Добровольский
Голы
  Вячеслав Посмак 26′
  Александр Гацкан 72′
Составы
Кристиан Бролли  
Давиде Чезарини  
Мирко Палацци  
Давиде Симончини  
Микеле Червеллини  
46′ Альдо Симончини  
Элия Бенедеттини  
46′ Карло Валентини  
Мануэль Баттистини  
46′ Лука Този  
Данило Ринальди  
83′ Марко Доменикони  
Майколь Берретти  
67′ Адольфо Хирш  
Марко Берарди  
80′ Фабио Томассини  
Энрико Голинуччи  
  Алексей Кошелев
  Вячеслав Посмак
  Виктор Головатенко
  Андрей Кожокарь
  Раду Гынсарь
  Вадим Болохан 84′
  Максим Потырнике
  Петру Раку 66′
  Ион Жардан
  Игорь Бугаев 76′
  Максим I Михалев
  Александр Гацкан 76′
  Георгий Андроник
  Александр Дедов 83′
  Владислав II Иванов
  Александр Антонюк 46′
  Евгений Сидоренко
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Паоло Валери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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