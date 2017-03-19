Футболистки сборной Краснодарского края проиграли команде Ирана на «Кубанской весне»
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Футболистки сборной Краснодарского края потерпели поражение от сборной Ирана в матче первого тура международного турнира среди женских молодежных команд «Кубанская весна», который проходит в Сочи.
Встреча группы А, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 3:2 в пользу иранских футболисток.
В следующем туре 20 марта сборная Краснодарского края сыграет с командой Словении.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter