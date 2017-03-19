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https://sport.mail.ru/news/football-national/29131890/
19 марта 2017, 21:59 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболистки сборной Краснодарского края проиграли команде Ирана на «Кубанской весне»

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Футболистки сборной Краснодарского края потерпели поражение от сборной Ирана в матче первого тура международного турнира среди женских молодежных команд «Кубанская весна», который проходит в Сочи.

Встреча группы А, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 3:2 в пользу иранских футболисток.

В следующем туре 20 марта сборная Краснодарского края сыграет с командой Словении.
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