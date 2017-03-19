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19 марта 2017, 22:04 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Дзюба может пропустить матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией из-за травмы

Форвард «Зенита» Артём Дзюба после домашнего матча 20-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0) вышел к журналистам хромая. Он сказал, что травмировался.

На вопрос о том, а как же сборная, последовал ответ: «Не знаю», — передаёт слова Дзюбы корреспонденты «Чемпионата» Руслан Славнухин и Дарья Тубольцева.

Таким образом, Дзюба может пропустить контрольные матчи сборной России с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии, которые пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи соответственно.

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Голкипер «Локомотива» Гильерме вызван в сборную России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме вызван в сборную России по футболу для подготовки к контрольным матчам с командами Кот- д’Ивуара и Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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