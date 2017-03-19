Голкипер «Локомотива» Гильерме вызван в сборную России
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме вызван в сборную России по футболу для подготовки к контрольным матчам с командами Кот- д’Ивуара и Бельгии. Об этом сообщает
пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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Гильерме был вызван после того, как стало известно о травме голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка,
«Крицюк
Игры со сборными Кот-д’Ивуара и Бельгии пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи соответственно.
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