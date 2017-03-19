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19 марта 2017, 20:31 | Футбол: Сборные | ТАСС

Голкипер «Локомотива» Гильерме вызван в сборную России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме вызван в сборную России по футболу для подготовки к контрольным матчам с командами Кот- д’Ивуара и Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Гильерме был вызван после того, как стало известно о травме голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка, из-за которой он пропустил последние матчи команды.

«Крицюк из-за проблем с коленом не участвовал в трех последних матчах за свой клуб. Стоит отметить, что Крицюк, как и Федор Смолов, из списка не исключены, они будут принимать участие в теоретических занятиях и тренировках в зависимости от состояния здоровья на данный момент», — говорится в сообщении.

Игры со сборными Кот-д’Ивуара и Бельгии пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи соответственно.

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