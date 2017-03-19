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19 марта 2017, 19:25 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Вратарь «Краснодара» Крицюк не поедет в сборную России из-за травмы колена

КРАСНОДАР, 19 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк не сможет присоединиться к сборной России из-за травмы колена, заявил главный тренер кранодарцев Игорь Шалимов.

Вратарь Краснодара Станислав <span class=error>Крицюк</span> не сможет присоединиться к сборной России <nobr>из-за </nobr>травмы колена заявил главный тренер <span class=error>кранодарцев</span> Игорь <span class=error>Шалимов</span>. Увеличить
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал Крицюка для подготовки к товарищеским играм со сборными Кот-д’Ивуара (24 марта в Краснодаре) и Бельгии (28 марта в Сочи).

«Насколько я знаю, в сборную он не поедет. У него проблемы с коленом, он будет лечиться», — сказал Шалимов на пресс-конференции.

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