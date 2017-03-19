Вратарь «Краснодара» Крицюк не поедет в сборную России из-за травмы колена

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал Крицюка для подготовки к товарищеским играм со сборными Кот-д’Ивуара (24 марта в Краснодаре) и Бельгии (28 марта в Сочи).