Вратарь «Краснодара» Крицюк не поедет в сборную России из-за травмы колена
КРАСНОДАР, 19 мар —
Р-Спорт, Артем Калинин. Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк не сможет присоединиться к сборной России из-за травмы колена, заявил главный тренер кранодарцев Игорь Шалимов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал Крицюка для подготовки к товарищеским играм со сборными Кот-д’Ивуара (24 марта в Краснодаре) и Бельгии (28 марта в Сочи).
«Насколько я знаю, в сборную он не поедет. У него проблемы с коленом, он будет лечиться», — сказал Шалимов на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter